Neki izbornikovi potezi bili su baš čudni: Kako su tamo izgledali, čini se da ih Dalić neće još zvati

Autor: Andrija Kačić Karlin

Kako ocijeniti nastup naše mlade nogometne U21 reprezentaciji na europskoj smotri? Nakon dva poraza u skupini, protiv Ukrajine (0:2) i Španjolske (0:1). Dvoboj protiv Rumunjske, zadnji u skupini, biti će nebitan. Hrvatska više nema nikakve izgleda da se plasira u sljedeću rundu, A negdje u primislima smo razmišljali čak i o plasmanu u polufinale, eventualnom osvajanju trećeg mjesta. Što bi značilo da bi se nogometna Hrvatska prvi puta u povijesti pojavila na Olimpijskim igrama.

Dakle, nije to bilo toliko očajno, ali bilo je loše. Jer, ima razlike između očajnog i lošeg. No, to je u konkretnom rspletu nebitno. Kada ti momčad u dvije utakmice ne postigne zgoditak onda je to zaista alarmantno. Lamentirati da se protiv Ukrajine i nešto ispromašivalo isto je jalovo.

Svježi izbornik Dragan Skočić imao je na raspolaganju sve naše najbolje talente. Od kojih puni očekujemo u budućnosti. Uostalom, naša mlada U21 reprezentacija uvijek je bila predvorje naše A reprezentacije. A Dion Drena Beljo zoran je primjer. Na ovoj europskoj smotri jedva da je primio koju loptu. Vezni red kojeg predvodi u Dinamu izvanredni Baturina jedva ga je uspijevao locirati na terenu, kamoli mu asistirati da se dokaže i pokaže.





Igra je izostala, pa i rezultat

I tu dolazimo do srži. Skočićeva postava nije imala igru. Ne daje uvijek igra rezultat, ali rezultata, kontinuiranog, nikad bez igre nema.

Skočić je prije stupanja na dužnost izbornika mladih nogometaša čak petnaestak godina proveo u inozemstvu. Pa je možda malo bio i neupućen. Jer, neki detalji kod postavljanja momčadi su bili čudni. Recimo, na stoperu je igrao Franjić koji je u prošloj sezoni za Wolfsburg odigrao, pazite sad, samo desetak minuta. I ispao je „tragičar„ u utakmici protiv Ukrajinaca, kod oba gola naših suparnika njegove sungreške bile uočljive.

Protiv Španjolske, nakon nevjerojatne dekoncentracije u početnim sekundama i obilje sreće da Skočićeva postava u prvih 45 minuta nije primila nekoliko komada, moglo je lako biti drugačije. Zaigralo se na rizik, u nastavku se čak i dominiralo. No, što sve to skupa vrijedi kada Frigan propusti veliku priliku pred kraj utakmice. Barem da popravimo dojam i zadržimo minimalne šanse.

Čini se da HNS-u nije baš imperativno do odlaska na Olimpijske igre. Ta naša U21 reprezentacija prije služi kao svojevrstan eksperiment iz kojeg iz svakog ciklusa izađe poneki igrač za A reprezentaciju. U ovoj generaciji glavni, zapravo najperspektivniji kandidati za takav napredak su – Beljo, Baturina i Frigan. A to kako su izgledali na europskoj smotri potvrđuju da još uvijek nije vrijeme da ih Dalić stavi u pravu vatru. Izgorjeli bi kao suhi papir.

Stoga, nastup na ovom U21 Euru za naš nogomet bio je neuspješan. No, u konačnici će se uspjeh ove generacije gledati kroz brojku onih koji su došli do A reprezentacije. S time da u njoj budu dobri, ne kao sada na ovom neuspješnom nastupu na Euru.