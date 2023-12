Neki ga već sad zovu najvećim hrvatskim trenerom, a zna se što je njegov konačni cilj

Mnogi su se začudili kada je Nenad Bjelica preuzeo klupu Union Berlina. Nakon neuspješne epizode u Turskoj nije mu trebalo dugo da pronađe novi posao. Union mu je posao iz snova i prilika koju mora iskoristiti.

Bjelica je trener koji govori čak četiri jezika što mu je velika prednost. Znali su to i u Unionu jer da su doveli trenera koji ne zna njemački puno teže bi došlo do šok terapije. Ovako je počelo dobro. Njegova trenerska karijera itekako je uspješna ma koliko god netko nešto drugo tvrdio.

Gdje god da je bio osim u Turskoj nešto je napravio. Austriju Beč uveo je u Ligu prvaka, poljski Lech digao je na razinu više, o Dinamu je suvišno i pričati dok je s Osijekom ostvario povijesno drugo mjesto. Nije Bjelica razvio nijednog igrača kojeg je Osijek prodao, ali Osijek je s njim bio pri samom vrhu. Osijek se u sezoni 20/21 borio s Dinamom praktički do zadnjeg kola za naslov. Bio je to najbolji Dinamo u povijesti, velikim djelom radi Bjelice samog. U tom Dinamu igrali su: Majer, Ivanušec, Gvardiol, Petković, Oršić, Livaković, Ristovski itd. Bjelica je u Osijeku imao: Bočkaja, Ivušića, Škorića, Majstrovića, Kleinhesiera, Santinija, Miereza… S takvom ekipom Bjelica je bio blizu najjačeg Dinama, a to je veliki uspjeh.

Šansa karijere

Sada ima priliku dokazati se u Bundesligi. Naravno, nije on slagao tu ekipu, ali i dalje se radi o kvalitetnoj momčadi koju kvalitetan trener kao Bjelica može izvući iz problema. Ekipa koja se gradila godinama ne može samo preko noći postati loša. Bjelica je dovoljno pametan da promjeni određene stvari i spasi ih od ispadanja.

Sve se može poklopiti s lošom sezonom hrvatskih trenera. Niko Kovač je pred otkazom u Wolfsburgu. Serija loših rezultata se nastavlja, a očekivalo se da će napraviti iskorak ove sezone. Ivan Jurić već godinama pliva u mediokritetu talijanske lige i zapravo radi čuda s obzirom kakvu ekipu ima. Jedan je od onih koji zaslužuje bolju priliku. Dodajmo tu i Igora Tudora koji je bez posla.









Tu je i Zlatko Dalić. Dojam je da je izbornik pomalo “puca” te sav pritisak vođenja reprezentacije dolazi na vidjelo. Mnogi misle da će ga samo veliki rezultat na EP ostaviti na klupi. Naravno, nitko ne misli da mu se treba dati otkaz ili da će savez to napraviti već je dojam da je Dalić spreman dati ostavku. Bjelicu mnogi zazivaju baš na tom mjestu.

Ne vole svi Nenada Bjelicu, ali budimo realni ne postoji osoba u Hrvatskoj koju javnost u potpunosti podržava. Zamjerio se Bjelica mnogima zbog svojih izjava tijekom boravka u Osijeku. On je s tim izjavama branio igrače tj. svu pozornost je stavljao na sebe, a Osijek nikad nije bio praćeni, a samim time ni uspješni za vrijeme njegovog boravka kod Drave.

Oštro je osudio i upravu kluba koju navijači zadnjih mjeseci tjeraju s Opus arene: “Puno sam dao tom klubu. Ostvario povijesne rezultate kao igrač i trener. No nemojmo izjednačavati instituciju NK-a Osijek s ljudima koji ga trenutačno vode. To što čine najviše govori o njima kao ljudima. O predsjedniku Sakalju, Valentini Koprivnjak i Vladi Čoharu. Oni trenutačno vode klub, oni su Uprava i sve to govori o njima i načinu na koji vode NK Osijek” govorio je svojevremeno za Germanijak.

Za razliku od Turske u Union će imati strpljenja. Dat će mu dovoljno vremena iako im gori pod nogama. Već svojim dobrim ulaskom pokazao je što zna. I nema sumnje da će krenuti po igrače iz HNL-a. Napravio je već to u Turskoj s Teklićem te bivšim HNLovcima Oršićem i Benkovićem.

Petković će mu biti glavna meta. Jasno da se Petkoviću prije ide u Union, a ne u Tursku. Plus radi se o Nenadu Bjelici, čovjeku koji je spasio karijeru Brune Petkovića. Njih dvojica si međusobno vjeruju i to je ključ svega. Ipak, na Bjelici je glavni zadatak zadržati klub u ligi, a tek onda misliti na transfere.