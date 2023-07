Nekadašnji kapetan Dinama progovorio o odlasku iz reprezentacije: ‘Dalić je to mogao bolje iskomunicirati’

Autor: Ivan Lukač

Ako se vratimo pet godina u nazad i sjetimo se ruskog ljeta i osvajanja srebra jedan od ključnih igrača rotacije Zlatka Dalića bio je sjajni veznjak Milan Badelj.

Reći će mnogi gospodin u kopačkama koji je dio vatrenih zadnji put bio na EURO 2021. Bio je Badelj dio prvih 11 kod Čačića,a pod Dalićem je bio ključan igrač s klupe pa je tako na Mundijalu uzeo titulu igrača utakmice u pobjedi protiv Islanda.

Za Sportske novosti progovorio je o vatrenima: “Bilo je to nakon Eura 2021., i nakon toga se nekako očekivalo da ću sam reći da neću više igrati za repku, poručiti hvala, doviđenja, ali nisam se osjećao u poziciji da sam dovoljno zaslužio pozdrav i odlazak na taj način. Luka, Mandžo, Čarli, Šime, Deki… Svi koji su ostavili dubok trag, po meni, oni si mogu uzeti to pravo da kažu dosta, da se oglase.”





Razočaran s Dalićem

Nekadašnji kapetan Dinama i Fiorentine nije oduševljen načinom na koji ga je Dalić otpisao: “Zadnjih godinu i pol, dvije dana počeo sam shvaćati da za mene polako više nema mjesta. Nije to više to. Da ne zaslužujem više biti dio repke, ne odgovaram nivou, i to mi je bilo skroz OK. I tako je, eto, na kraju i završilo. Je li moglo biti iskomunicirano drugačije – moglo je, ali pritom ne mogu tražiti da se netko od mene oprosti na neki grandiozni način.”

Na to je dodao: “Meni nije logično da ja kao igrač zovem izbornika, izbornik nije nazvao mene, i to je bilo to. Krenuo je “očistiti” repku, ja sam bio na toj listi, i želio je biti i ostati isti prema svima. Ne gledajući nastupe, godine, odnose, status. Pretpostavljam da je to bilo tako. Je li to moglo biti nježnije ili korektnije, možda je, ali mi smo svi u službi reprezentacije, ego je suvišan. Bila je to konačno čast i privilegija.”

Badelj se spominjao u kontekstu povratka u njegov Dinamo, ali to se nije dogodilo. Produžio je ugovor s Genom koja se ove sezone vratila u Seriu A, a Badelj je bio jedan od najboljih igrača prošle sezone i ima kapetansku traku što je samo dokaz da je rođen kao lider.

Zaključio je s Dinamom: “Gle, Dinamo je moj dom, ja ga doživljavam kao dom i ja ću se vratiti, ali u kojoj ulozi – igračkoj, trenerskoj, upravljačkoj – ne znam. U kontaktima sam s nekim ljudima u Dinamu, ti su odnosi iskreni i duboki, ali da je sad bilo nekaj konkretno.”