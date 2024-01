Nekad veliki Dinamov talent na pragu povratka u Zagreb, dugo čeka novu šansu

Do nastavka sezone u SuperSport HNL-u nije ostalo još puno vremena. Novo redovno kolo igra se za nepuna tri tjedna, a dok su momčadi na pripremama, u prvoligaškim klubovima se i dalje bave pojačanjima.

Na jedno zvučno su bacili oko u Rudešu. U Zagreb žele vratiti Antu Ćorića, nekadašnjeg Dinamovog talenta, danas 26-godišnjaka koji je posljednju klupsku postaju imao u Romi. Bez kluba je od proteklog ljeta, već dugo čeka novu šansu.

Ona bi se mogla dogoditi u dresu momčadi koju vodi Davor Mladina, a nalazi se na dnu ljestvice u HNL-u, s velikih 14 bodova zaostatka za pretposljednjom Istrom 1961.

ultimo giorno di contratto per Ante Coric e mi sembra carino salutarlo con il momento più alto della sua carriera (alla Roma e non): quando il 7 settembre 2018 ha accompagnato Annamaria Serturini sulla scalinata di Trinità dei Monti alla presentazione della as roma femminile pic.twitter.com/JpWwcN2ajb

— clarissa insolia (@avvclarinsolia) June 30, 2023