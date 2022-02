NEKAD KRAO BICIKLE, A SADA VOZI FERRARI: Jedinstvena životna priča zvijezde

Dosta svjetski poznatih nogometaša ima zanimljive i intrigantne životne priče, ali ipak jedna osoba prednjači u načinu života kakav je imao kao dijete i mladić, i sad kada je velika nogometna zvijezda.

Naravno riječ je o Zlatanu Ibrahimoviću koji je u zadnjoj autobiografiji opisao problematično djetinjstvo u predgrađu Malmöa, naseljenom pretežno doseljenicima s Balkana.

Tako je Zlatan sjetio ružne zgode kada su mu ukrali voljeni BMX, bicikl je naslijedio od brata i imao je posebno ime za njega, “Fido Dido”.

Krao iz zabave

Zlatan nije pronašao svoj bicikl, pa je odlučio krasti tuđe, i kako sam priznaje kroz vrijeme postao je pravi “ekspert”.

“Postao sam ekspert, ali radio sam to najviše radi zabave”, napisao je u autobiografiji “Ja, Zlatan”.

“Jednom prilikom ukrao sam poštaru bicikl. A onda sam bicikl ukrao i svom treneru. Nije mi se išlo pet kilometara pješice s treninga kući. Mogao me izbaciti iz kluba, ali nije to učinio jer je vjerovao u mene”, rekao je prije o svojim “akcijama” Ibrahimović.

“Živio sam u kaosu, u predgrađu Malmöa Rosengardu, koji je bio poznat kao geto gdje su živjeli ljudi s Balkana. Tuče na ulici su bile svakodnevne. Tukao sam se i ja, čak sam krao bicikle, slatkiše, kasnije i automobile. Kad bi mi nešto trebalo, ne bih otišao u trgovinu to kupiti, već bih to ukrao”, opisao je odrastanje u predgrađu Ibrahimović za “BBC” prije nekoliko godina, koji se prije neki dan pojavi na ulicama Milana u svom novon zlatnom Ferrariju.

Zlatan Ibrahimovic was spotted driving in Milan in his jaw-dropping Ferrari SF90 Stradale, a car in his sensational fleet worth around £400,000.

