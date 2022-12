‘BRAZIL JE FAVORIT, NAMA TO NE SMETA’! Vatreni nabrijani u lov na polufinale: ‘Ma dati ćemo sve od sebe, ovo je jednom u životu’!

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Redovna press konferencija Saveza, na meniju hrvatski igrači iz Dohe…

“Mislim da svi znaju koja je važnost Luke Modrića. On je naš kapetan, naš vođa. Velika je čast igrati uz njega i svaki dan učiti od njega. On je bez dileme naš najbolji igrač” odgovorio je Kovačić na upit brazilskog novinara o važnosti Modrića

“Brazil je sigurno favorit, ali ne samo oni. Tu je više favorita, ali mi smo fokusirani na našu igru i da budemo što bolji.” nastavio je Kovačić.





Lovren je upitan što misli o onima koji su sumnjali o njemu: “Nisam se bio naljutio na to kada ste me prije 15 dana pitali da li treba sumnjati o mene. Sam sebi sam najveći kritičar. Nadam se da se vidimo za 15 dana i ponosan sam na svoju ekipu.”

Kovačić je odgovorio otkud mu ožiljak na oku i u kakvoj je formi: “Imao sam malu nezgodu u tererani. Što se tiče naše forme, trkački smo odlični i još imamo i Broza koji diže prosjek. Još jednom smo pokazali karakter i moć tako da smo zadovoljni našim izvedbama i to treba pokazati u petak.”

“Definitivno je Brazil favorit. Kad pogledamo igrače na pozicijama svaki od njih može pobijediti utakmicu, praktički imaju dvije postave. Nama to ne smeta, mi ćemo biti pravi.”

Lovren je odgovorio na pitanje kako se odnosi s mladim stoperima i kako je njemu bilo kao mlađem: ” Da, sada je to tako. Kad sam ja bio klinac, pratio sam korake Križanca, Šimunića i Kovača, ali i drugih. Gledao sam svaki njihov korak i upijao sve što su mi govorili. Možda su oni malo bili žustriji prema meni, ali pokušavam naravno pričati s Joškom koliko je moguće. Dajem mu savjete, a on sluša i upija i mislim da je on daleko ispred mene nego što sam ja bio u njegovim godinama. Ima takvu kvalitetu i pokazao je to ovdje. Nije niti čudo što se svi zanimaju za njega. Nadam se da će i on pričati za 15-ak godina da sam mu ja davao savjete.”

Hrvatska je sada jedna od najboljih ekipi u Zapadnoj Europi: “Da, mislim da rezultati pokazuju da smo stvarno dobra momčad. Imamo veliki talent, no imali smo ga i prije. Zadnjih godina pokazujemo moć, zajedništvo i čast nam je boriti se za Hrvatsku. Pokazujemo da smo dobri i moramo tako nastaviti” odgovorio je Kovačić.

Nastavio je Kovačić: “Moramo ponoviti našu igru, držati loptu i pokušati zabiti rani gol. To nam pomaže. Tad smo opasni. Brazil je opasan, ali to je smjer u kojem želimo ići.”









“Ima i težih perioda u životu, ali bio je to težak period za mene. Nisam igrao četiri mjeseca, ali uspio sam to savladati. Borio sam se sam sa sobom. Bilo je dosta teško i psihički. Tko zna zašto je to bilo tako? Za sve postoje neki razlozi, ali takve stvari te samo ojačaju.” rekao je Lovren.

Stoper Zenita komentirao je svog bivšeg suigrača iz Liverpoola, Minamina: “Fantastičan igrač, fantastičan dečko. Nismo se uspjeli vidjeti nakon utakmice. Poslao mi je poruku i čestitao mi je i poželio nam da osvojimo prvenstvu. To što je promašio penal, nema veze, i najveći promašuju. Samo neka nastavi tako, ima nesvakidašnji talent i samo neka nastavi raditi.”

Za kraj je Lovren rekao: “Sa svim Brazilcima osim s igračima s kojima sad igramo. To su moji prijatelji i vjerujem da ćemo i nakon utakmice biti veliki prijatelji. Ples? Neka plešu ako zabiju gol. Ne vidim tu neko nepoštovanje. Ne vidim u tome ništa loše. Neka rade što žele i slave kako hoće. To je dio njihove kulture”









Video konferencije pogledajte OVDJE.

Na današnjoj press konferenciji govorit će Mateo Kovačić i Dejan Lovren.

Hrvatska će od 16 sati u petak igrati protiv Brazila svoje treće četvrtfinale od samostalnosti. Prva dva smo uspješno prošli, a radilo se o Njemačkoj 1998. i Rusiji 2018.

Pred nama je sada Brazil, zemlja koja je pet puta bila prvak svijeta te im je ovo 8 prvenstvo u nizu da su među 8 najboljih. Ovo je ujedno i naš treću susret na Mundijalima. Prvi put 2006. slavio je Selecao s 1:0, a isti ishod je bio 2014. kada su pobijedili 2014.

“Znam mnogo o hrvatskoj reprezentaciji i igračima jer pratim europski nogomet. Modrić usprkos svojim godinama igra na najvišem nivou, a Perišić je sjajan. Malo sam bolje analizirao vašu ekipu i vidio u kakvim sve dobrim klubovima igraju vaši igrači. Pojavili su se i mladi igrači koji mnogo obećavaju. Ovo je sasvim sigurno drugačija ekipa od one iz Rusije, ali još uvijek je jaka.” napisali su brazilski mediji.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Hrvatski nogometni savez (@hns_cff)

Važan susret

Brazil je komentirao i izbornik Dalić za HRT: “Brazil je sigurno najmoćnija reprezentacija na ovom SP-u, kad vidite njihov sastav i kvalitetu. Zaista su najbolji, tu je i 50 tisuća navijača iz Brazila. Sjajna su i moćna reprezentacija s kojom je teško igrati. Ne znaš što je gore, ako se otvoriš, onda te kazne kontrom, a ako se povučeš, ubiju te s posjedom. Neće biti lako, ali ni oni ne trpe dugi posjed protivničke reprezentacije. Moramo se dobro spremiti.”

Brazilce je osim Perišića i Modrića oduševio i Marcelo Brozović: “Možda se čini kao šala, ali nije. Izgleda da pušenje cigara ili cigareta, navika koju obično povezujemo s gubitkom kvalitete života, ne utječe na raspoloženje i sposobnost trčanja hrvatskog veznjaka Brozovića koji trenutno igra za milanski Inter. Što ako se radi o utakmici SP-a? Nema problema…” Cijeli tekst pročitajte OVDJE.

Brazil je skupino otvorio pobjedom protiv Srbije s 2:0, a onda s 1.0 bili bolji od Švicarske. Šokirao ih je Kamerun koji je slavio s 1:0. U osmini finala s 4:1 pala je Koreja. Zadnja europska momčad koju je Brazil dobio u nokutfazi je Njemačka u finalu 2002. Nadamo se da će se kriza produžiti.