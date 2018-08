NEISPRIČANA PRIČA O ZLATKU DALIĆU! Zašto se zapravo pojavio na obljetnici Oluje i sinjskoj Alki?

Obilježio je ovu godinu, ne snalazi se u ulozi medijske zvijezde, a tako ga je lijepo bilo vidjeti na proslavi 23. godišnjice oslobodilačke akcije Oluja u Kninu. Da, riječ je o izborniku hrvatske nogometne reprezentacije Zlatku Daliću koji je priznao da je na ovoj proslavio bio po prvi put, jer “živio je mnogo godina u inozemstvu”.

Hrvatska vojska mu je odlučila za sve trenutka veselja i ponosa s nedavne svjetske smotre u Rusiji pokloniti, ni manje ni više, hrvatski stijeg koji je vijorio na Kninskoj tvrđavi. Kao osvjedočeni patriot Zlatko Dalić ovaj poklon je primio s oduševljenjem, rekavši i nešto što nismo znali. Kako je s potezima Hrvatske vojske motivirao i svoje igrače u Rusiji:

“Prije utakmice osmine finala protiv Danske nakon mog sastanka, a držao sam govor od nekih dvije minute, pustio sam momčadi film kojeg je Hrvatska vojska snimila nama za podršku. Želio sam to pokazati igračima, da vide što je hrvatska vojska priredila za nas i mislim da nije bilo većeg motiva od tog videa kojeg smo pogledali. Jasno, nakon toga smo pobijedili Dansku”.

U svojim istupima Dalić voli naglašavati hrvatsko zajedništvo, tako je bilo i lani kada je došao sam samcat u Kolonu sjećanja u Vukovaru. Njemu je patriotski naboj nešto bez čega ne bi mogao raditi svoj posao, no nije mu se nametao, on to tako jednostavno osjeća. Uostalom, za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu sam se prijavio u postrojbe Hrvatskog vijeća obrane u rodnom mu Livnu.

“Čast mi je biti dio ovoga, da sam s hrvatskim narodom koji tako pokazuje veliko zajedništvo i način da znamo i slaviti i veseliti se svim našim uspjesima. Osjećam ponos i čast, oslobođenje zemlje je nešto najviše što čovjek u životu može doživjeti”! Priča Dalić.

Što njegova pojava na društvenoj hrvatskoj sceni uopće počinje značiti? Jedan skroman, uspješan, fin i pristojan obiteljski čovjek, toliko različit od medijskih junaka koji nam se nude pošto-poto, uči nas sve ne samo kako se treba ponašati, nego kako se treba i klanjati onima koji su nam omogućili ova veselja. Jest, domovina nam je u nezavidnoj gospodarskoj situaciji, no veselimo se njenim uspjesima, na svakoj razini. Jer je naša! Pa tako bez onih kojih se moramo prisjetiti na Dan hrvatskih branitelja ne bi imali mi veselja ni 98. u Francuskoj ni 18. u Rusiji, ne bi imali ni Zlatka Dalića, ni Modrića, Rakitića i sve ostale naše junake. I najmanje što se može učiniti za one koji su nam to omogućili da ih se jednom godišnje sjetimo.

Zlatko Dalić to dobro zna, ali i osjeća. I zato je sve popularniji u narodu, jednostavno omiljen. Toliko omiljen da ga nisu u HNS-u mogli ni smijeniti kada su to zaželjeli!