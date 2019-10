NEDOSTOJANSTVENO ‘NAVIJANJE’ VELŠANA: ‘Luka, ti si samo….

Hrvatska je u Walesu odigrala 1:1 čime je odgodila plasman na Europsko prvenstvo do zadnjeg kola.

Modrić je kod rezultata 1-1 pred kraj utakmice napravio prekršaj na veznjaku Bournemoutha Harryju Wilsonu, ali se pri staru ozlijedio. U pitanju je kontuzija mišića, a Luku su iznijeli s terena jer od bola nije mogao stati na desnu nogu. Žrtvovao se Luka da Hrvatska ne bi ostala i bez boda u Cardiffu, no požrtvovnost su u Walesu vidjeli drugačije.

Prema pisanju velškog portala WalesOnline, navijači su Modrića zasuli salvom uvreda nakon pogibeljnog starta na Wilsonu. Uvrede su bile toliko brutalne i zaslijepljene mržnjom da se navodno čak i komentator SkySportsa u prijenosu uživo ispričao gledateljima.

Velšani su opetovano i gromoglasno skandirali:

‘You’re just a sh*t Joe Allen!’, što bi se u slobodnome prijevodu moglo shvatiti otprilike kao: ‘Ti si samo usrana verzija Joea Allena!’ (29-godišnji velški veznjak koji igra u Stokeu, op. a.).

Na društvenim su se mrežama navijači također pridružili brojnim uvredama, a koliko su bijesno popratili Modrićev prekršaj na Wilsonu, procijenite sami.

Očekivao bi čovjek da će na račun dugogodišnjeg prisnog odnosa s Garethom Baleom Velšani pokazati kakvo takvo poštovanje prema Modriću, no čini se da primitivizam ne prepoznaje narodnost, rasu ili podneblje.

The Welsh crowd singing “you’re just a shit Joe Allen” at Modric and the commentator apologises for anyone that may be offended by it. Give me a break 🤦🏻‍♂️

— Ciarán Stafford (@CiaranStaff95) 13. listopada 2019.