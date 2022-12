NEĆE VALJDA TO NAPRAVITI VATRENIMA, IZAZVAO JE SKANDAL: ‘Ma to je rušenje ugleda, valjda će zabraniti ovakve stvari’

Hrvatska će za dva dana u osmini finala Svjetskog prvenstva u Katru igrati protiv Japana, a dvije večeri prije utakmice, doznalo se tko će suditi utakmicu koja će donijeti odluku o četvrtfinalistu.

U ponedjeljak u četiri popodne po našem vremenu će znak za početak susreta dati Ismail Elfath, američki sudac marokanskih korijena, kojeg se za sada na SP-u pamti po skandalu u utakmici u kojoj je, po većini procjena, dao veliki poklon Cristianu Ronaldu.

Portugalci su u prvom kolu u svojoj skupini s 3:2 svladali Ganu, a prvi gol pao je nakon što je Elfath dosudio penal nad Ronaldom iako je bilo teško vidjeti kontakt s protivničkim igračem koji bi bio vrijedan pokazivanja na bijelu točku. Nakon toga, američki sudac nije se oslonio niti na moguću VAR provjeru kako bi bolje vidio što se dogodilo, a time je pomogao Portugalcima u dolasku do pobjede. Ronaldo je u 65. minuti iskoristio penal u susretu u kojem se nakon toga sve otvorilo.

Nakon ovog, mnogi su osudili Elfatha, a u studiju HRT-a, sve je tada komentirao stručnjak za suđenje Marijo Strahonja, ‘Oko sokolovo’ javne televizije.

“Bez obzira na kontakt ovo je jasna i očigledna pogreška. Apsolutno krivo dosuđen kazneni udarac, insceniran od strane Ronalda. Pogledajte lijevo rame, baca se u nekakav ‘judo’ pad. Jasna i očigledna pogreška, apsolutno rušenje ugleda. Mislim da će se sudački odbor sastati i zabraniti ovakve situacije koje ne želimo gledati tijekom SP-a”, rekao je Strahonja komentirajući tu situaciju.

Američkog suca su tada prozvali u ganskom taboru, a bilo je i drugih reakcija, s pozivanjem na to da ga se oštro kazni.

Dear @FIFAcom, this is a public protest asking you to review and suspend this referee, Ismail Elfath.

He’s an apology of a referee and shouldn’t be doing this at this level. Game changing decisions without remorse. pic.twitter.com/Emj319cyIO

— Saddick Adams (@SaddickAdams) November 24, 2022