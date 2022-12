NEĆE VALJDA I ZLATKA DALIĆA?: Naši suparnici za broncu pravi su otrov za izbornike

Maroko je postao pravi otrov za izbornike protiv kojih su igrali u osmini i četvrtini finala Svjetskog prvenstva u Katru, nakon što se saznalo kako je Fernando Santos odstupio s mjesta dužnosti izbornika Portugala.

Tako Maroko ima dva od dva izbornika u utakmicama u kojima je pobijedio u knock-out dijelu natjecanja, pošto je prije Santosa bez posla ostao i izbornik Španjolske Luis Enrique.

Iako je ugovor između Santosa i Portugala trebao trajati do Europskog prvenstva 2024. godine, ali nakon poraza od Maroka on i predsjednik saveza dogovorili su raskid suradnje.

Veliki uspjesi

Za 68-godišnjeg Santosa može se reći da je najuspješniji izbornik u povijesti Portugala, donio im je naslov Europskih prvaka 2016. godine, a 2019. godine osvojili su Ligu nacija.

Na klupi Portugala Santos je još od 2014. godine, a na Svjetskom prvenstvu u Katru osvojili su prvo mjesto u skupini, u osmini finala razbili su Švicarsku 6:1, a glave im je došao Maroko u četvrtini finala.

Fernando Santos is no longer the head coach of Portugal. The decision has been made after World Cup. 🚨🇵🇹 #Qatar2022

Portugal will appoint new manager in the next weeks. pic.twitter.com/NI52gw9Aeh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2022