‘ŠOKIRALO NAS JE KAD SMO ČULI DA JE PREMINUO’! Modrić izrazio sućut obitelji, a javio se i Dalić: ‘Sjećam ga se iz Vinkovaca’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Večer slavlja traje u Hrvatskoj i drugdje među svima kojima su Vatreni u srcu. Bronca na Svjetskom prvenstvu u Katru donijela je novo poglavlje sjajne priče u kojoj se pamte odličje istog sjaja osvojeno 1998. u Francuskoj, a potom, i srebro u ljeto 2018. u Rusiji, u generaciji čiji su jaki aduti došli do još jednog velikog uspjeha.

Opisujući završetak puta u Katru, Zlatko Dalić je na konferenciji za novinare još jednom istaknuo značaj nove medalje. Odao je i priznanje Marokancima koji su također bili sjajni na ovom SP-u.

“Čestitam svojim igračima, ali i Maroku. Znam kako im je, ali napravili su veliki uspjeh, podsjećaju me na nas prije četiri godine. Došli smo do medalje, to je veliki uspjeh”, rekao je hrvatski izbornik pred novinarima.





Posebno emotivna pobjeda

Dalić je dodao da je pobjeda nad Marokom za njega bila osobito emotivna, a pritom se vratio na svoj pogled nakon ulaska u polufinale.

“Kada smo pobijedili Brazil, rekao sam da smo u velikom problemu jer s tim rezultatom nisi ni tamo, ni ovamo. Nakon poraza u polufinalu, teško se boriti za broncu, ali kada je sudac odsvirao kraj, to je bilo najemotivnije”, rekao je izbornik.

Pogled prema budućnosti

Dalić je približio i što slijedi za Vatrene. Za vrijeme SP-a, u prvom planu bila je priča o Luki Modriću, ostaje li ili odlazi, a nakon što je kapetan u svojoj prvoj reakciji nakon pobjede nad Marokom rekao da planira nastaviti s reprezentacijom barem do završnog turnira Lige nacija u lipnju, izbornik je pričao i o široj slici.

“Nekih igrača neće biti na idućem SP-u, ali mislim da ovo nije kraj ove generacije jer nas u lipnju čeka završni turnir Lige nacija. Imamo dovoljno potencijala i dovoljno talenta”, rekao je Dalić govoreći o budućnosti hrvatske reprezentacije.

Jedna od tema bila je tužna. Dalić se dotaknuo tragedije koja je potresla srpski nogomet, a odjeknula je i drugdje u Europi i svijetu, osobito u Italiji, gdje je borbu s leukemijom izgubio legendarni srpski igrač i trener Siniša Mihajlović.

“Moja iskrena sućut obitelji Siniše Mihajlovića, nekoć smo igrali zajedno dok sam bio u Vinkovcima. To je tragedija, najviše za njegovu obitelj. Bio je sjajan igrač i vrhunski stručnjak”, opisao je Dalić, a smrt legendarnog nogometaša i trenera je u ‘miks’ zoni pred novinarima s tugom komentirao i Luka Modrić.









“Jučer smo čuli tu vijest i stvarno nas je šokirala. Znali smo da se borio s bolešću, nadali smo se da će se izvući, ali to se nije dogodilo. Šokiralo nas je kada smo vidjeli da je preminuo. Možemo samo izraziti sućut obitelji, neka počiva u miru Božjem”, rekao je hrvatski kapetan.