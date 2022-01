‘NE ZNAM KAKO TO NIJE VIDIO’ Sudački ekspert proziva zbog Hajdukovog penala

Autor: I.K.

Hrvatski klupski nogomet je od proteklog vikenda ponovno u punom zamahu. Nastavljena je 1. HNL, a s njom i borba za naslov u kojoj sudjeluju Dinamo, Rijeka, Osijek i Hajduk.

Dinamo je u derbiju 21. kola na Maksimiru svladao Rijeku, a uspješan je bio i Hajduk, koji je na Šubićevcu s 3:1 bio jači od Šibenika. Za Osijek nije bilo domaćeg veselja, s iznenađenjem u Gradskom vrtu koje je s 2:1 priredio Slaven Belupo.

Jedna od tema nastavka prvenstva bile su i predstave sudaca, s analizom koju je u emisiji Stadion na HTV-u ponudio Marijo Strahonja, ekspert za suđenje.

Sudac Zebec imao kiks u Šibeniku

Među situacijama na koje se Strahonja osvrnuo, jedna se odnosila na neobičnu reakciju suca Marija Zebeca na utakmici Šibenik – Hajduk na Šubićevcu. Dogodila se u 13. minuti susreta, dok je na semaforu bilo 0:0, a sudac na terenu nije označio prekršaj Ivice Batarela nad Hajdukovim Slovencem Janom Mlakarom – iako HTV-ov stručnjak za suđenje kaže da je trebao. Penal je ipak dosuđen, ali tek nakon intervencije VAR-a.

‘Reakcija suca bila je vidljiva, mislio je da nema prekršaja, teško mi je reći kako to nije vidio’, kazao je Strahonja u emisiji Stadion, dodajući da je dobro što je VAR doveo do odluke koju je nazvao ispravnom. No, stručnjak za suđenje istaknuo je da je sučeva reakcija na terenu bila jasna i očigledna pogreška.

Zbunjujuća snimka na Maksimiru

U derbiju Dinamo – Rijeka na Maksimiru posebno je bio zanimljiv prvi od dva gola zagrebačkih Plavih. Josip Šutalo zabio je u 21. minuti, prvotno gol nije bio priznat zbog dosuđenog zaleđa Komnena Andrića ranije u akciji, no intervencija VAR-a i pregled snimke donijeli su promjenu. Kako je Strahonja opisao, povlačenje linija za vrijeme tv-prijenosa kako bi se otkrilo je li Andrić bio u zaleđu ili ne donijelo je zbunjujuću snimku, ali tu se ništa ne može.

‘Crte iscrtava softver i u principu, tu ne možete ništa učiniti, radi se o Uefinoj licenci. Nije bilo zaleđa, što smo i mi pokazali’, kazao je HTV-ov stručnjak za suđenje, dodajući da bi možda bilo bolje da pomoćnik glavnog suca Igora Pajača nije podignuo zastavicu jer bi se onda mogla dogoditi tiha provjera VAR-a prije nego bi gol bio priznat.