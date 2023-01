‘NE ZNAM HOĆU LI TO DOČEKATI, SVE VAS LJUBIM’! Ćirine dramatične riječi, otkrio novost u svojoj borbi…

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Miroslav Blažević je ovog tjedna u središtu Zagreba bio snimljen u šetnji, podrška mu je pritom bio njegov sin, a dok se bori s teškom bolešću, hrvatski trenerski velikan je u svojoj borbi s rakom imao bolnu poruku koja pokazuje da je ta bitka sve teža.

Bol je velika, no unatoč tome, Ćiro je bio u kratkom obilasku užeg centra glavnog hrvatskog grada, a ondje je pred novinarima približio i kako stvari stoje.

Bile su to riječi koje otkrivaju da izlaske u središte Zagreba više nema u planu nakon što je ondje bio snimljen jučer. Stigao je novinarski poziv na kavu, nije bilo snage za to…





“Žao mi je, sine, više ne izlazim vani. Jedino još idem na infuziju. Braco me vodi, a ja se brzo umaram. Moram se odmoriti svakih pet metara”, rekao je Blažević, a donosi Večernji list.

Bila je tu i poruka da nije siguran koliko dugo će još izdržati u svojoj borbi s bolešću.

“Vama je samo do za*ebancije, a ja se borim iako znam da nemam nikakve šanse. Nisam siguran da ću dočekati 9. ili 10. veljače. Drago mi je da mislite na mene, sve vas ljubim “, rekla je hrvatska trenerska legenda.

Datum koji je Ćiro spomenuo odnosi se na njegov rođendan. Službeno je upisan 10. veljače, no veliki trener svojedobno je pričao da je zapravo rođen dan ranije, no otac se malo duže zadržao u jednom kafiću pa je službeno ostao upisan kasniji datum jer je tek dan nakon rođenja stigao do matičara.

Taj datum se bliži, a Ćiro je u svojoj borbi približio novost kako stoje stvari…