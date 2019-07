NE ZNAJU ONI NIKU KOVAČA: On ne čuje kritike i voli štoseve o trenerima idiotima koje plaćaju idioti

Niko Kovač opet je meta. Od bivših igrača Bayerna i predsjednika kluba Beckenbauera. Niti Franz Beckenbauer niti Rafinha ne slute na koji su se tvrd orah namjerili.

Hvatski trener Niko Kovač koji se od prvog dana nalazi pod nesmiljenim pritiskom i ove njihove ubode – Beckenbauer tvrdi da Kovač mora do dovostruke pa i trostruke krune bez velikih pojačanja, a Rafinha se žali što nije igrao – ne doživljava na način kao drugi treneri.

Samozatajan i tvrdoglav, posvećen poslu i viziji on je na te stvari ne samo navikao, nego ih smatra dijelom svog posla.

Tvrdoglavost Nike Kovača je legendarna, ne odstupa ni milimetar, napose ako misli da je u pravu. Pa, svi skupa se sjećamo ako nije imao milosti prema našem Eduardu, jednom od najboljih strijelaca hrvatske reprezentacije, kojeg nije stavio ni sekundu u premijernom dvoboju SP 2014. godine protiv Brazila u Rio de Janeiru. Nije bilo šanse da Kovač odstupi, molila je javnosti, igrači, članovi Saveza. Ne, on je tako zamislio i to je bila gotova priča.

S time, tada Hrvatska nije prošla skupinu pa je Eduardo možda imao pravo na kritiku, ali sad kad je Bayern osvojio dvostruku krunu Rafinhine kritike su naišle baš na neplodno tlo i neće izrasti u ništa zastrašujuće i opasno po Niku Kovača.

Rafinha je silno ljut na Kovača, na instagram profilu Rafinha se oprostio od navijača Bayerna i Njemačke. Zahvalio je svim suigračima, navijačima, predsjednicima i trenerima. Poimence je naveo sve trenere, ali ime jednog, hrvatskog trenera koji je Bayernu ove sezone donio dvostruku krunu, nije spomenuo. Ljutit je, ali je kasnije pojasnio:

“Jednostavno nikad nije kliknulo između mene i njega. Možda nije imao povjerenja u mene. Nisko od njega. Bio sam frustriran i ljut! Ukrao mi je oproštaj.”

Dam Kovač stariji je sigurno razmišljao samo o oproštaju Rafinhe, kraj svih pritisaka, prijetnji otkazom, borbi za naslov prvaka, derbija… Malo si je previše Brazilac dozvolio, a Kovač ga je demantirao uspjesima. Eto…

Da bi stvar zasolio Rafinha tvrdi da je većina igrača nezadovoljna. Sigurni smo, s dva naslova i povećanim premijama, svašta!

Ne dira to, a znamo ga dobro, Niku Kovača.

Ili, mislite da će izgubiti tlo pod nogama nakon riječi svog šefa, Franza Beckenbauera. Koji ne dovodi pojačanja, ali traži opet dvostruku krunu i iskorak u Ligi prvaka.

Riječi koje izgovara Beckenbauer direktno se tiču Kovača. No, Beckenbauer zna da ga Niko Kovač teško čuje na način kako bi on to želio:

“Mislim da se trener mora prilagoditi kulturi kluba, a ne obratno. Svaki trener ima određene želje o igračima i kako bi oni trebali igrati, ali na kraju dana mora postojati Bayernov sustav, kao što postoji Barcelonin sustav. Sustav koji uspješno funkcionira godinama i u kojem su različiti treneri uspjeli uspjevali ostvarivati rezultate uz spektakularnu igru”, soli ga Beckenbauer. Kovač ni da trepne.

Ovakav stav nije samo neka vrsta obrambenog mehanizma Nike Kovača. On je uistinu takav. Posvećen poslu i spreman na sve kako bi zadržao svoju viziju. Jednom smo se druživši s njim sjetili anegdote jednog njemačkog trenera, koji je rekao:

Niko Kovač se od srca smijao tom štosu, ali istinitom događaju.

Inače, to su riječi njemačkog trenera, Hennesa Weiswellera. On je nakon silnih uspjeha po Njemačkoj došao na mjesto trenera Barcelone. Prekinuo je dugogodišnji post u osvajanju naslova prvaka, razvalio je Real čak i s 5-0. Opet, dobio je otkaz. Kako, zašto? Nije se sviđao glavnoj zvijezdi momčadi Johanu Cruyffu,a i upravu je također živcirao svojom posvećenošću poslu. Koja ga je lifrala poput raspadnute ladice.

I znate li što je Weisweller nakon takve pljuske izjavio:

“Mi, nogometi treneri, smo najveći idioti na svijetu. Ali, smo i najbolje plaćeni idioti na svijetu. Zato jer nas plaćaju idioti”.

Možda dodirna točka s Nikom Kovačem nije dovoljno podudarna, ali naš trener odlično zna da se može nositi sa svim izazovima samo ako ostane svoj, te ako ne reagira na svaku izjavu. On je prošle sezone bio toliko puta prozivan da je mogao imati tjednu televizijsku emisiju kako bi odgovarao kritičarima. Odgovorio je s dva trofeja, a Bayernova publika odgovorila mu je sa skandiranjem njegovog imena pola sata u slavlju osvajanja trofeja.