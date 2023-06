‘Ne želi Vlašić za njih više čuti’! Vatreni prelomio: ‘Ima samo jedan izbor, novac ga ne zanima’

Nikola Vlašić je ovih dana zaokupljen poslom s reprezentativnim suigračima na završnom turniru Lige nacija u Nizozemskoj, ali istovremeno, traje i priča o nastavku klupske karijere 25-godišnjeg Vatrenog. Trebao bi se vratiti u londonski West Ham s posudbe na kojoj je u nedavno okončanoj sezoni bio u Torinu, ali taj povratak nikako ne želi, kako tvrdi talijanski Tuttosport.

List sa sjedištem u Torinu objavio je da je Vlašiću prvi i jedini izbor ostanak u dresu torinskog kluba, gdje bi nastavio suradnju s hrvatskim trenerom Ivanom Jurićem. Što se West Hama tiče, njegov odgovor je – ne, dodaje Tuttosport.

Takvu poruku je Vlašić imao za Davida Moyesa, Škota na klupi West Hama, te za Marka Noblea, sportskog direktora londonskog kluba. Ipak, želja hrvatskog reprezentativca za nastavkom puta u Torinu ima i prepreku.

Torino bi volio za Vlašićev transfer dati manje od 15 milijuna eura, što je iznos koji je bio dogovoren za njegov otkup iz West Hama. Pregovori traju, a stav 25-godišnjeg Vatrenog je čvrst.

U Torinu mu je dobro, a dobro je i njegovoj obitelji, zbog čega za Vlašića u ovoj priči nije presudan novac. Kako piše Tuttosport, za nastavak puta u klubu u kojem je bio na posudbi pristao bi i na smanjenje plaće.

U dresu momčadi koju s klupe vodi Jurić, hrvatski reprezentativac imao je pet golova i osam asistencija u sveukupno 37 nastupa u nedavno okončanoj sezoni.

Sezonu prije toga, u West Hamu je prilike za igru teoretski bilo više s obzirom na nastup Londončana u Europskoj ligi, uz dva engleska kup natjecanja i utakmice Premiershipa, no Vlašić je za West Ham igrao manje nego u Torinu, s 31 nastupom uz jedan gol i tri asistencije u tim utakmicama.

Nije bilo sreće kod Davida Moyesa, teško se to zaboravlja, a kako otkriva Tuttosport, teško je to zaboravio i Nikola Vlašić.

