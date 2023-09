Ne stišava se bura nakon postavljanja Srbina za izbornika: Halilhodžić oštro po savezu BiH

Veliki potresi pogađaju reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja je izabrala novog izbornika na godinu dana Savu Miloševića, što je izazvalo velike polemike u susjedstvu.

Predsjednik nogometnog saveza BiH Vice Zeljkovića postavio je Miloševića za izbornika, nedugo nakon što je otkaz nakon nepuna dva mjeseca dobio Meho Kodro.

Nogometnoj javnosti u BiH otkaz Kodri nije sjeo, a potez Zeljkovića kritizirao je i Vahid Halilhodžić:

“Sramota je što su učinili takvom čovjeku i legendi kao što je Meho Kodro. Smijenjen je nakon samo dvije utakmice. Ovo je sramota za cijeli savez i nogometnu federaciju”, izjavio je Halilhodžić za portal Klix.

“Sacking Kodro is not serious. He started yesterday. It surprised me. I don’t want to say anything else.

I will not hold a meeting with Vico, it won’t happen.”

