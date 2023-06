‘Ne preblizu, previše mi se vide bore’: Ronaldo iznenadio kamermana

Cristiano Ronaldo otvorio je nestvarne financijske transfere u Saudijsku Arabiju, kada je potpisao za Al Nassr, a uz svu hrpu rekorda na njegovo ime, na utakmici protiv Islanda ostvario je novi rekord.

Ronaldo je prvi nogometaš koji je odigrao 200 utakmica za reprezentaciju, a sve je začinio 123. pogotkom u dresu Portugala, za monimalnu pobjedu od 1:0.

Portugalac tako i s 38. ljeta na leđima zabija povijesne golove za njegovu državu, no uz veliko nogometno znanje Ronaldo je i poznat po svojoj taštini, barem što se tiče vlastitog izgleda.

Vide mi se bore

Tako je Ronaldu, nakon utakmice protiv Islanda naravno davao izjave o jedinstvenom postignuću, ušao je i u Guinessovu knjigu rekorda, ali jedan detalj je zasmetao Cristiana.

“Not too close, eh! Too many wrinkles” 🤣#OptusSport pic.twitter.com/4sKBiNKKtw

— Optus Sport (@OptusSport) June 21, 2023