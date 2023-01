‘NE POTIČEMO NIKAD DJECU NA TAKVE STVARI’! Odjeknuo incident Hrvata sa Srbima, priča ima i novi zaokret…

Vikend za nama bio je pun napetosti zbog reakcija na napad na pratnju mlade momčadi Zvezdare iz Beograda za boravka na međunarodnom turniru u dvoranskom nogometu u Sarajevu, a veliki odjek izazvalo je i skandiranje ‘ubij Srbina’ u dvorani, dok je turnir trajao.

Incident je doveo do brojnih osuda, pojavila se i jedna snimka za koju se tvrdi da sve pokazuje, a optužbe su pritom otišle u smjeru igrača mlade momčadi iz Splita.

Stigla je na to reakcija sa zabranom nastupa mladih igrača iz Splita u nastavku turnira, ali i s porukom da na turnir neće biti pozivani niti ubuduće. Bure je bilo jako puno, no na početku novog tjedna, stigli su pomirljivi tonovi, s dodatnim informacijama o svemu što se događalo za vrijeme turnira u Sarajevu.





Reagirao srpski trener

Nakon skandiranja koje je odjeknulo, svoj pogled približio je trener beogradske momčadi T6 Nika, protiv koje su igrali mladi Splićani. Dok je trajala utakmica te dvije momčadi čuli su se uzvici koji su izazvali osude, a kako donosi Slobodna Dalmacija, trener srpskog kluba kazao je da su Splićani napravili pravi potez nakon što je došlo do skandiranja, ističući reakciju njihovog trenera.

“Sve se svaljuje na školu i na vlasnika iz Splita, a mislim da je na njemu najmanja odgovornost. To se moglo dogoditi i da je netko od naše djece isto napravio i zapjevao jer mi s tom djecom provodimo sat ili sat i pol dnevno, a ako netko očekuje da ih mi odgajamo, onda smo svi u ozbiljnom problemu. Trener iz Splita napravio je pravu stvar, ponio se kako treba. Čim je to čuo prišao je djeci i skrenuo im pozornost da to nije u redu”, kazao je trener srpske momčadi.

Približio je i što se događalo na snimci koja se raširila. Rekao je da su na spornom videozapisu igrači njegove momčadi koji su navijali za svoje suigrače na terenu, a u buci koja je bila u dvorani, on nije čuo skandiranje koje je odjeknulo, već je o tome saznao kasnije, nakon što je vidio snimku koju su mu pokazali neki roditelji.

Za Slobodnu je reakciju imao i trener i vlasnik splitske momčadi koja je bila u Sarajevu.

“Za vrijeme utakmice vidio sam da su dva-tri moja djeteta u dobi od sedam i osam godina vikala uzvik sa snimke i odmah sam reagirao, došao sam do djece i opomenuo ih, što su čuli i roditelji iz Škole nogometa T6 Nika. Ispričali smo se, što su roditelji i prihvatili, sve je trajalo samo par sekundi”, rekao je trener splitske momčadi.

Osuđujući ono što se dogodilo, ponudio je i ispriku.









“Mi kao klub nikad nismo niti ćemo ikad našu djecu poticati na takvo što. Učimo ih da su sva djeca jednaka i da mržnji nema mjesta u sportu. Možemo pomagati u odgoju djece u sportskom duhu onoliko koliko oni provode vremena s nama. Nudimo našu iskrenu ispriku svim našim sportskim prijateljima iz država bivše regije. Trudit ćemo se da se ovakvo što nikada ne ponovi”, kazao je trener i vlasnik splitske momčadi koja je igrala u Sarajevu.