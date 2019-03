NE PAMTIMO BIZARNIJI ODGOVOR: Pogledajte kako je Hajduk pokušao opravdati ‘Maksove mesare’

Autor: Dnevno.hr

U okviru projekta „Izravna prevencija navijačkog nasilja“ promatrači HHO-a pratili su utakmice 23. kola HT prve Hrvatske nogometne lige, te su na temelju izravnog uvida i prikupljenih podataka zabilježili sljedeća događanja.

HNK RIJEKA – NK ISTRA 1961 2 : 0

Regionalni derbi 23. kola HT prve HNL odigran je 1.ožujka 2019. u 18 sati u Rijeci na stadionu Rujevica, a promatralo ga je oko 4.500 gledatelja od kojih blizu 1.000 pripadnika Armade (navijačka skupina HNK Rijeke), te gotovo 100-njak članova Demona (NK Istra 1961) uobičajeno smještenih u „kavezu“ za gostujuće navijače. Armada je i ovom prilikom pratila susret bez vidljivih navijačkih obilježja. Sam susret počeo je u znaku incidenta koji se dogodio izvan stadiona kada je grupa Armade kamenovala gradski autobus u kojega je ušlo nekoliko pripadnika istarskih Demona. Prema nekim navodima Demoni su provocirali Riječane uzvicima „Riječke pičke“. Policija je promptno reagirala i privela 26 „navijača“. Utakmica na Rujevici protekla je bez ozbiljnijih ispada.

NK LOKOMOTIVA – GNK DINAMO 1 : 1

Na stadionu u Kranjčevićevoj odigrana je u subotu 2. ožujka 2019. u 17.30 sati utakmica 23. kola HT prve HNL koju je pratilo blizu 3.000 posjetitelja, među kojima i poveća grup Bad Blue Boysa-BBB (navijačka skupina GNK Dinama). U 72. minuti BBB pale u gledalištu 9 baklji i jednu bljeskalicu, dok drugih ispada nije bilo.

NK INTER – HNK HAJDUK 1 : 3

Susret 23. kola HT prve HNL odigran u nedjelju 3. ožujka 2019. u 15 sati na Gradskom stadionu u Zaprešiću pred gotovo 3.000 gledatelja među kojima preko 400 pripadnika Torcide (navijačka skupina HNK Hajduka). I ova je utakmica počela neuobičajenom, krajnje neukusnom predigrom. Netko je, vjerojatno više njih, premazao govnima, iliti drekom, sjedalice u dijelu gledališta (istočna strana) na koju je trebala stići skupina Torcidaša. Vodstvo Intera na vrijeme je uočilo ovu smrdljivu podvalu, pa su na brzinu (o)čistili sjedalice i okoliš, te su tako navijači s hrvatskoga juga mogli doći na svoja mjesta. Vodstvo zaprešićkog kluba se ispričalo navijačima i vodstvu splitskog kluba. Nažalost, i ovom prilikom, kao i kolo prije na utakmici s NK Goricom u Splitu, dio Torcidaša izvjesio je omanji natpis „Maxovi mesari“ kojega su držali od 18. do 20. minute. Policija se spremala intervenirati, ali je natpis u međuvremenu maknut. Inače u petak su predstavnici splitskog MUP-a priveli osobu koja je na prethodnoj utakmici sudjelovala u incidentu s takvim transparentom. HNS je, kako saznajemo, inicirao postupak protiv HNK Hajduka zbog incidenta na utakmici s NK Goricom, ali im je, navodno, iz splitskog kluba odgovoreno da je riječ o foto shopu, pa je disciplinski sudac bio prinuđen pribaviti relevantnu dokumentaciju od splitske policije. Što se tiče termina „Maksovi mesari“ radi se o dijelu stiha pjesme „Jasenovac i Gradiška Stara, to je kuća Maksovih mesara“. Spomenimo, Vjekosalv Maks Luburić bio je zapovjednik koncentracijskog logora Jasenovac koji je obuhvaćao i Staru Gradišku. Inače stihovi pjesme pojavili su se krajem Domovinskog rata, i prava su sramota u suvremenom hrvatskom političkom prostoru jer veličaju pokolje počinjene u Drugom svjetskom ratu. Iako ti stihovi nisu eksplicitno zabranjeni zakonom, njihovo pojavljivanje veliča zločin kao metodu, a može se kvalificirati kao govor mržnje. Zabrinjava da se od ove vrste ispada do sada nije ogradilo ni vodstvo Torcide, ni HNK Hajduka, ali ni politička i ukupna javnost u Splitu, pa i šire.

Što se tiče ponašanja navijača spomenimo da je koncem dvadesetih minuta upaljena 1 baklja i 1 bljeskalica, a u 75. minuti Torcida pali 5 baklji, a deset minuta kasnije (86.) Torcida skandira „Ubij, ubij Bebeka“ nezadovoljna jednom njegovom odlukom.

HNK OSIJEK – NK SLAVEN BELUPO 1 : 1

Utakmica 23. kola HT prve HNL odigrana 3. ožujka 2019. u Osijeku u Gradskom vrtu pred preko 2.00 gledatelja među kojima i blizu 300 pripadnika Kohorte (navijačka skupina NK Osijeka).

Susret je protekao u mučnoj atmosferi obzirom da je dan ranije igrač NK Osijeka Bočkaj u alkoholiziranom stanju uletio u prodajni prostor benzinske pumpe ozlijedivši pritom prodavačicu.

Većim dijelom susret je protekao u korektnom tonu, osim što je Kohorta u više navrata skandirala „Zekiću odlazi“, a igračima „Igrate kao pičkice“