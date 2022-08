‘NE MOŽEŠ POTONUTI KAD OVO IMAŠ’ Slavljenička večer Hajduka, ‘cijelo vrijeme smo to osjećali…’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Hajduk je obavio prvi dio posla u potrazi za završnim kolom kvalifikacija za Konferencijsku ligu, sa susretima s jakim Villarrealom koji se već smiješe u borbi za ulazak u skupine. Protiv Vitorije Guimaraes nije išlo lako, gosti iz Portugala šokirali su Poljud prekrasnim golom Miguela Mage nakon sat vremena igre, a slijedilo je podizanje u kojem su svoju ulogu imale i ispunjene tribine.

Osvrćući se na poljudskih 3:1 protiv gostiju iz Portugala, to je pred kamerama MaxSporta ubrzo nakon utakmice istaknuo i trener Valdas Dambrauskas, ističući poticaj koji je njegovoj momčadi došao s tribina.

Stigao je preokret, a nakon njega, misli su okrenute prema uzvratu, za koji će se Hajduk moći spremati vrlo brzo s obzirom na to da je odgođena prvenstvena utakmica protiv Gorice.





‘Malo vremena za pripremu’

‘Prvo poluvrijeme je za nama, čeka nas teška ut u Portugalu, moramo se za to spremiti u malo vremena’, rekao je litavski trener na klupi Hajduka. ‘Igrali smo protiv momčadi koja voli imati loptu, naš prvi zadatak bio je da loptu nemaju, ali u prvom dijelu smo bili malo prespori. U drugom poluvremenu smo se prilagodili, trudili smo se da Krovinović više dođe do izražaja, što nije bilo lako. Na kraju, bili smo dobri danas, zabili smo tri gola što nije lako. Malo sam razočaran što smo primili taj jedan gol, ako se ne varam, njima je to bio jedini udarac na utakmici, a takva učinkovitost je malo previše’, dodao je, spominjući i brzu reakciju nakon tog gostujućeg gola.

‘Vidjelo se da igrači nisu spustili glave, to je i zasluga punih tribina jer ne možeš potonuti kad ovo imaš. Danas je bilo tako da smo osjećali da smo bolja momčad i kada smo gubili s 1:0’, istaknuo je Dambrauskas, najavljujući da se sada s igračima okreće gostovanju u Portugalu, u srijedu s početkom utakmice u šest popodne po našem vremenu.

‘Nećemo feštati puno’

Filip Krovinović je prekrasnim golom donio Hajduku završnih 3:1, a nakon toga, najavio je da će biti malo opuštanja. ‘Bit će fešta u svlačionici, ali ne velika, ne treba biti puno euforije. Idemo se sada malo odmoriti, do srijede ima još vremena, ali brzo ćemo se okrenuti toj utakmici’, rekao je Krovinović.

‘Cijelu utakmicu smo bili bolji, vukle su nas i tribine na čemu im hvala. Nažalost, primili smo taj gol koji Lovre nije mogao obraniti, ali nakon toga smo zabili jedan na brzinu, a onda i drugi i treći’, dodao je Hajdukov veznjak.

‘Izrazito domaćinska ekipa’

‘Oni su izrazito domaćinska ekipa, ali mi ih se ne trebamo bojati. Treba u Portugal doći s gardom, s respektom, ali i znati što možemo. Njihovi navijači su super, ludi su, ali idemo bez straha, vjerujem u svoju ekipu, u svojeg trenera, u sebe, tako idemo dalje’, najavio je Krovinović.

Hajdukovu pobjedu komentirao je i Dario Melnjak, čiji je gol donio preokret na 2:1. 'Značilo je svima nama puno to što smo golovima okrunili dobru igru. Bila bi šteta da to nismo okrenuli, ušle su te tri lopte, možda je moglo i više', opisao je, osvrćući se na svoju realizaciju za Hajdukovo vodstvo.









‘Lijepo je to, uvijek je lijepo zabiti gol i dignuti publiku na noge. Trebamo ostati na zemlji, sada se malo odmoriti jedan dan i onda se okrenuti uzvratu u Portugalu. Sigurno će oni htjeti nešto napraviti na svojem terenu’, zaključio je Melnjak.