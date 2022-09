‘NE MOGU VJEROVATI DA JE 800 MILIJUNA ULUPANO U RUGLO OD MAKSIMIRA’: Totalno je u šoku: ‘Pa tko to normalan radi!?’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Dinamo večeras od 18:45 po osmi put u svojoj povijesti igra Ligu prvaka. Otvara je protiv engleskog velikana Chelsea. Jednio što se nije promijenilo u tih osam puta je stadion. Jednako je negledljiv kao i prvi put.

Ponovno se zato povelo pitanje oko Maksimira, a sada je nešto jasniji bio gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević: ‘Čak i za ključne sportske objekte ne može se povući novac od Europske unije. Samo za obnovu Doma sportova, koji je zatvoren od potresa, treba 180 milijuna kuna i morat ćemo ga vjerojatno platiti iz proračuna’ započeo je te se prebacio na Maksimir:

‘Potrebno je raspisati model koji će uključiti financiranje u kojem Grad neće participirati iz proračuna. To je moguće jer se radi o vrlo atraktivnom zemljištu. Traži se model prava građenja o kojem odlučuje Gradska skupština. Na temelju modela prava građenja zemljište ostaje u vlasništvu Grada Zagreba, no na određeni broj godina, njih više desetaka, daje se investitoru, tko god on bio’





Šokiran brojkom

Komentirao je i glasine da se HNS uključivao u gradnju: ‘Bilo tko se može javiti na natječaj za pravo građenja, i Dinamo, a mora izgraditi točno određenu građevinu i njom upravljati, a nakon toga se posjed vraća Gradu Zagrebu. Nogometni savez nije bio u razgovorima, samo Dinamo. Razgovaramo s Dinamom i o zamjenskom stadionu dok traju rušenje i gradnja’

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Chelsea FC (@chelseafc)









Problem je i drugi zagrebački stadion: ‘Kranjčevićeva trenutačno ne može zadovoljiti uvjete za ovakve europske utakmice, što se tiče licence, bez nekih dodatnih znatnih ulaganja. Nažalost, ništa se ne može riješiti ono što se 30 godina nije riješilo, a to su imovinskopravni odnosi na zemljištu u Maksimiru. I dalje su u povratu Crkvi parcele koje se nalaze na zemljištu gdje bi trebao niknuti novi stadion s popratnom infrastrukturom. Ne mogu vjerovati da se to 30 godina nije riješilo. Optimist sam oko toga i nadam se da ćemo to uspjeti riješiti već ovaj mjesec’

Zaključio je vrlo oštro, ali i šokirano: ‘Ja ne mogu vjerovati da se 800 milijuna kuna ulupalo u obnovu rugla a da se nije riješilo vlasništvo. Pa tko to normalan radi?!’