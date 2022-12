‘NE MOGU PRIHVATITI DA SMO IZGUBILI OD HRVATSKE’: Kapetan Brazila i dalje tuguje: ‘Srce mi krvari’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Ni oni sami ne znaju, ali iz nekog razloga Brazil je postavljen kao prvi favorit za titulu u Katru, ali onda je došla Hrvatska i izbacili ih. Taj poraz i dalje boli Thiaga Silvu.

Prije dva tjedna poslali smo Brazilce na odmor, a Silva se sada javio i raspisao se na instagramu. Kapetan Brazila bio je emotivan, a Selecao sanja medalju još od 2002. kada su bili prvaci.

“Nemam pojma koliko sam puta razmišljao i pokušao napisati nešto o onome što smo doživjeli na Svjetskom prvenstvu. Još uvijek ne mogu prihvatiti ni razumjeti kako smo eliminirani. Prije svega zahvaljujem Bogu, svojoj obitelji, supruzi, djeci, timu profesionalaca koji su svaki dan uz mene, treniraju i pomažu mi da živim i ostvarim san o daljnjem igranju na visokoj razini.”





Bolan poraz

Zatim je nastavio: “Dječački san da postanem nogometaš te njegovo ostvarenje uvijek će mi donositi radost, a vjerujem da je tako i onima koji vole mene i ovo što radim. Uvijek igramo razmišljajući u pobjedi i naslovima, ali poraz je također dio nogometa.”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Thiago Silva (@thiagosilva)

Suigrač Kovačića tu se nije zaustavio pa se do kraja otvorio: “Srce mi krvari od intervjua nakon utakmice protiv Hrvatske, ali uvjeren sam da smo dostojanstveno odradili turnir. Svi mi, igrači i stožer. Možda nemam pravo dugo žaliti jer ni u najboljim snovima u djetinjstvu nisam mislio da ću doći do ovoga, igrati na četiri svjetska prvenstva i nositi i braniti najteži dres na svijetu. Ne mogu zamisliti veći ponos od ovoga. To jest i uvijek će biti moj najveći ponos. Također, hvala navijačima koji su bili tamo, kao i onima u Brazilu koji su nas cijelo vrijeme bodrili.”









“Nastavite navijati i vjerovati u brazilsku reprezentaciju, koja ostaje u mojem srcu i ima više nego posebno mjesto u mojem životu” zaključio je kapetan sa 117 nastupa za Brazil.