‘NE MOGU NAS PUTINOVI SLOMITI, ZATO SU BIJESNI’: Poznati provocira Ruse: ‘Podli su, zar ovako u leđa nenaoružanog naroda!’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Roman Zozulja samo je jedan u nizu ukrajinskih sportaša koji su uputili javno mišljenje vezano uz agresiju Rusije, ali i napali predsjednika Putina.

Ovaj ukrajinski sportaš na svom je Instagram profilu objavio slike svoje razrušene države uz tekst u kojem je prozvao sve koji podržavaju Rusiju:

‘Ukrajina bila izložena masivnom raketiranju rasista. Agresor je ispalio više od 80 projektila, od čega su polovicu oborile naše PZO. Jedino što im preostaje je gađati civile dalekometnim projektilima. Podlost, podlost, u leđa nenaoružanog i nezaštićenog naroda. Tipično ponašanje.’





Poveznica s nacizmom

‘Projektili su potaknuli novi val mržnje prema Rusima, još veće donacije našim oružanim snagama i solidarnosti protiv neprijatelja. Nitko ne bježi, svi ostaju na svojim mjestima i nastavljaju raditi svoj posao. A ovo je još jedna fronta na kojoj je ovaj pokvareni grebač izgubio. Ne mogu nas slomiti! Stojimo i pobijedit ćemo.’ zaključio je.

Ukrajinac je igrajući u Španjolskoj nosio majicu koja ima ukrajinski nacistički znak. U jednom trenutku navijači su ga počeli vrijeđati te je susret bio prekinut.

Tada je izjavio:

‘Kada sam potpisao za Rayo Vallecano rekli su mi da ne mogu igrati za njih jer sam fašist. Nisam razumio ništa. Pitao sam zašto, a oni su odgovorili da sam pomagao ukrajinskoj armiji, a Bukanerosi (navijači Rayo Vallecana), njih šestorica, borili su se za Ruse. Oni su me optužili da sam se borio na drugoj strani i prozvali su me neprijateljem. Bile su objavljene neke moje slike i zbog toga su me prozvali fašistom, nacistom i rasistom. Htio sam im objasniti da to nije istina, ali su odbili pričati sa mnom.’