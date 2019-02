NE MOGU MU TO OPROSTITI: Navijači Atletica gađali svog nekadašnjeg vratara – PLIŠANIM ŠTAKORIMA!

Tijekom gradskog derbija odigranog ove subote na stadionu Wanda Metropolitano u kojem je Real kao gost svladao madridski Atletico (1:3) dogodio se nesvakidašnji incident. Bivši vratar Atletica, a današnji čuvar mreže Reala, belgijski reprezentativac Thibaut Courtois bio je na udaru domaćih navijača.

Oni su ga u jednom trenutku utakmice s tribina gađali – plišanim štakorima.

To je čin kojim su domaće pristalice pokazale da ih je Courtois izdao jer je svojedobno, istina kao igrač londonskog Chelseaja proveo tri sezone na posudbi u Atleticu. Danas je pak na vratima ljutog gradskog rivala, Reala.

Atletico Madrid fans are throwing toy rats at Thibaut Courtois in goal 🐀 pic.twitter.com/47LkkY561W

Thibaut Courtois’ plaque outside the Wanda Metropolitano ahead of the Madrid derby: Atleti fans have written “rat” in graffiti, covered it with empty beer cans, toy rats… #MadridDerby #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/C30td3H56F

— Ben Hayward (@bghayward) February 9, 2019