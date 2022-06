‘NE MOGU ČEKATI DUGO’ Upozoravajuće riječi Igora Štimca, strpljenje je pri kraju

Nedugo nakon što je reprezentaciju Indije vodio do drugog uzastopnog plasmana na Azijski kup, što je za Indijce povijesni uspjeh, Igor Štimac poslao je ozbiljno upozorenje nogometnim dužnosnicima u toj zemlji. Nastavak posla s reprezentacijom nije sigurna stvar. Štimčev ugovor s Indijcima traje do rujna, a kako još nema produženja suradnje, od vodećih ljudi saveza želi što brži odgovor o njihovim planovima.

Kako je donio portal 90 min, bivši hrvatski izbornik ne skriva kako stoje stvari.

‘Na stolu imam ponude i mogu čekati do srpnja, ne duže od toga’, bile su Štimčeve riječi, uz dodatak da poštuje posao koji je obavljen i ljude koji rade u savezu, ali dugo čekanje nije luksuz koji može priuštiti samom sebi.

Kako se bliži početak klupske sezone, nema puno vremena da se Štimac pozabavi ponudama koje ‘vrti’. Zbog toga, od Indijaca je zatražio brzu reakciju, ne želeći dolazak u situaciju u kojoj bi sve bilo neizvjesno nakon što sezona počne.

‘Ako nešto ne prihvatim sada, morao bih čekati do središnjeg dijela sezone kada bi klubovi mogli mijenjati na klupi, a to nije idealna situacija za novi posao. Ako bih sada rekao ‘da’ na neku od ponuda, mogao bih birati igrače koje želim i imati pripreme za sezonu kakve želim’, opisao je Štimac, dodajući da zbog toga želi jasnu sliku s planovima u Indiji.

Štimac je na klupi Indije ostvario vrijedan rezultat, ali unatoč tome, na njegov račun ima i kritika zbog nastupa u nedavnoj prošlosti. Uoči uspjeha u kvalifikacijama za Azijski kup, s tri pobjede na tom putu, Indijci su u ožujku i potkraj svibnja imali tri poraza u prijateljskim utakmicama, protiv Bahreina, Bjelorusije i Jordana.

Kritiziralo se bivšeg hrvatskog izbornika, ali kritizirao je i Štimac. Izrazio je nezadovoljstvo ne samo zbog svojeg ugovora, s neizvjesnom situacijom jer mu nije ponuđen nastavak suradnje, već i zbog kalendara natjecanja u Indiji i drugih poteza tamošnjeg saveza, uključujući rad s trenerima i podizanje mladih talenata. Uspjeh na terenu u kvalifikacijama za veliko azijsko natjecanje je stigao, ali unatoč tome, stvari očito nisu sjajne, s reakcijama koje na to jasno ukazuju.

Head coach Igor Stimac in his latest interview

– Criticized government for not allowing PIO.

– Criticized CoA member for "Contract till September" comment.

– Criticized organizers for football calendar.

– Criticized FA for Structure, Coach education, and Grass-root.









🇮🇳😄

— Sevens Football 🏳️‍🌈 (@sevensftbl) June 18, 2022