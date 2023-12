Navijači vrijeđali igrače Rijeke, Sopić poručio: ‘Tko nije naučio gubiti, neka doma štrika’

Potpuno neočekivano Slaven Belupo je srušio Rijeku na Rujevici s 4:2 i tako prekinuli niz domaćina koji još od kolovoza nije znao za poraz. Igrom nisu bili oduševljeni navijači koji su vrijeđali i zviždali momčad.

Na sve to reagirao je Željko Sopić: “Zaslužena pobjeda Slavena, dobili smo smiješne golove, ali to je nogomet, prekinut je niz. Ako nešto ne valja, trener je kriv, na mene mogu vrištati i derati se. Ali nakon ovakvog niza da se navijači deru na igrače, to nisu zaslužili. Ljudi, ovo je sport, nekada izgubiš, nekada dobiješ.

Tko je samo pobjeđivao, nije se bavio sportom. Dogodio se taj gol u 45. minuti, dobili smo još tri gola, drugi i četvrti ne bi se smjeli događati na ovakvoj razini. Kako god, čestitam Slavenu” poručio je razočarano strateg Rijeke.

Velika pobjeda

Zatim je nastavio: “Dogodila se ozljeda Čabraje, Gode nema pa nismo koga imali staviti na lijevu stranu, uveli smo stopera Radeljića. Pokušali smo sve da zabijemo, napravili smo evidentne greške u pasu i Slaven je to iskoristio na širokom prostoru.”

Rijeku čeka Rudeš prilika za iskupljenje: “Nema tu iskupljenja. Ljudi, ovo je sport, tko nije naučio gubiti, neka doma štrika. Nismo igrali dobro, jedini igrač koji je pokazao nešto je Hodža, ostavio je srce na terenu. Ako ćemo poslije svake pobjede letjeti u nebo i nakon svakog poraza plakati, nismo onda za nogomet.”

Puno je pitanja oko Selahija koji nije produžio ugovor, a zbog toga je utakmicu gledao s tribina: "Selahi? To morate pitati upravu kluba, ja sam njihovu odluku prenio na teren. Kod mene igraju najbolji."









Komentirao je atmosferu: “Jednostavno, ja mislim da Rijeka ima sjajne navijače, zajedno pobjeđujemo i gubimo, ali kad se ovako nešto dogodi, krivo mi je. Kao da moji igrači nisu htjeli pobijediti. Jednostavno, protivnik je bio bolji, stisnuli smo ruku i idemo dalje. Ne mogu se oteti dojmu da moji dečki mogu igrati dobro ili loše, ali: oni uvijek daju sve od sebe. I zato ovi povici s tribina… Ako koga treba vrijeđat, vrijeđajte mene! Nije bilo da netko neće, jednostavno su večeras ljudi bili bolji od nas. Na kraju su bili povici podrške? Ne znam, ja sam odmah otišao u svlačionicu.”

Pohvalio je Hodžu, a za kraj je rekao: “A danas su ljudi bili bolji i zasluženo su pobijedili. Da smo ranije zabili kad smo mogli možda bi… Ma neću ništa govoriti. Da ne ispadne da tražim alibije. Mi smo radili kardinalne greške, Belupo nas je iskontrirao i to je to.”