NAVIJAČI UNIŠTILI MODRIĆA! Nikad ga nisu ovako brutalno izvrijeđali

Real Madrid zapao je u svojevrsnu krizu i sada je jasno što su govorili nogometni znalci kada su pisali da je Luka Modrić motor ekipe i kada on ne igra kako spada, ne igra ni ostatak. Upravo to se događa, i “kraljevski” klub se u subotu jedva izborio s Valladolidom (2:0), protiv kojeg su poveli tek u 83. minuti i to autogolom…

Klub Duje Čopa ozbiljno je shvatio gostovanje na Santiago Bernabeuu i dva puta su pogađali gredu, ali Real s druge strane terena bio je neprepoznatljiv. Iako je prerano za sud, čini se da smjena Julena Lopeteguija nije previše pomogla, ali vratimo se na Modrića, koji je odigrao cijelu utakmicu.

Kapetan Vatrenih nije se proslavio, ali u drugom poluvremenu ipak je bio bolji. Nažalost, to nije bilo dovoljno dobro da smiri uzburkane strasti Realovih navijača, u kojima se već neko vrijeme nakuplja nezadovoljstvo zbog Maestra. Bez obzira na pobjedu, nisu imali milosti, na društvenim mrežama su ga izvrijeđali kao nikada

“Trenutni Luka Modrić najgora je moguća verzija samog sebe”, “Modriću, ti si katastrofa”, “Modrić i Kross užasni su u veznom redu, što se dogodilo?”, “Neka mi netko, tko kuži nogomet, molim vas, objasni što j*beni Luka Modrić još uvijek radi na terenu?!”, “Tko je ovom Luki Modriću dao nagradu za najboljeg na svijetu? Pa on je najveća sprdačina koju sam ikad vidio u sportu”, “Luka, koji ku*ac ne valja s tobom?”, samo su neki od komentara na Twitteru.

what the fuck is wrong with you man ? @lukamodric10 — Mahmoud Yonies (@m_yonies) 3 November 2018

Who let this luka modric guy win the player of the year? Biggest joke I’ve seen in this sport. Ronaldo winning 4 of his 5 bDO’s is a close second. — Zach (@TholenZachary) 3 November 2018

Somebody who knows soccer please fucking explain to me why @lukamodric10 is still on the pitch?!?! — Mr. Finch (@B2theAZ) 3 November 2018

Luka Modric and Toni Kroos are horrible in that Madrid midfield. What happened? — ballchatPodcast (@ballchat1) 3 November 2018