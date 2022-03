LOŠE VIJESTI ZA SVE PRAVE NAVIJAČE HRVATSKE: Ovakav udarac teško će neki moći podnijeti, račun će biti jako skup…

Autor: Dnevno.hr/I.L

Otkad je Katar 2010. izabran za domaćina Mundijala, počele su priče o mitu i korupciji oko njegovog izbora. Navodno je tada zamjenik predsjednika Fife od jednog visokog čelnika u Kataru primio mito od gotovo dva milijuna eura, no pričalo se i o drugim stvarima. Katar će ugostiti prvo SP u zimi, a zadnje s 32 reprezentacije jer će se ono za četiri godine u Kanadi, SAD-u i Meksiku igrati s 48 ekipa.

Katar je puno uložio u ovaj Mundijal te se nadaju da će im se itekako vratiti. Žele li vratiti novac, moraju privući navijače, a evo što za sada znamo o tome kako će ova zemlja ugostiti navijače. Kada je ondje bilo održano SP u rukometu 2015., mnogi su pohvalili organizaciju, ali navijačke atmosfere nije bilo, čak štoviše, Katar je kupio 60 Španjolaca da navijaju u dvorani te ih za to platio. Naravno, nogomet je ipak druga priča, ali neki problemi su ostali isti.

Smještaj

Poznate su priče o navijačkim gostovanjima i smještaju dok se gostuje. Dosta često hotel je bio skuplja verzija pa su se ljudi snalazili većinom spavajući po privatnima smještajima ili motelima. U Kataru, osim hotela, druge prikladne opcije nema. Ono što se još može ponuditi je iz još skuplje kategorije.

Smještaj u Kataru na internet ponudi kreće se od 84 dolara odnosno oko 580 kuna po noći. Ako nećete u neki “prosječan” hotel, spavati možete u hotelu ili vili gdje je noć oko 7 tisuća kuna. Još jedna opcija je smještaj na kruzeru. Domaćini su pripremili dva kruzera s po četiri tisuća mjesta sa spa sobama i bazenom. Noć će koštati oko 1200 kuna. Ako vam je džep malo dublji od svega navedenog, ne brinite. Katar priprema luskuzne rezorte s vilama u kojoj ćete imati svoju privatnu oazu.

Ulaznice

FIFA je najavila da će ulaznice najjeftinje kategorije ostati iste kao i ranije na SP-u, a kako stvari za sada stoje, bit će donekle iste. U Rusiji su bile između 80 i 160 eura, a za Katar, prema onome što se za sada zna, ulaznice vrijede između 100 i 200 eura. Ako se želite osjećati poput katarskog šeika, da vam tijekom utakmice poslužuju razne delikatese dok uživate na luksuznom sjedećem mjestu, za to će trebati izdvojiti od 1000 do 5000 dolara.

Naravno, uz ulaznice i smještaj, treba uračunati i kartu do Katara i nazad. U Zagrebu ostaje izravni let, a on košta oko 3 tisuće kuna (povratna karta). Dakle, s ulaznicom, avionskom kartom i smještajem najjeftinije možete proći oko 5 tisuća kuna. S tim da cijene možda i odu prema dolje kada se uvede veći broj letova baš zbog Mundijala.

Alkohol

Alkohol u Kataru je dozvoljen samo u hotelima. Za vrijeme SP-a priprema se i ‘fan’ zona u kojoj će navijači moći gledati utakmice te se družiti. Upravo tamo FIFA planira dopustiti konzumaciju alkohola. Pivo bi trebala koštati 40 kuna, a navijači će trebati paziti jer je Katar osjetljiv na alkohol pa ako dođe i do najmanje svađe, mogao bi izbiti teži incident.

Stadioni

Katar je najmanja država koja će ikad ugostiti jedno SP. Što je i velika prednost. Naime, igrat će se na samo osam stadiona koji nisu previše razdvojeni. Najveća udaljenost između njih jest oko 50 kilometara, a najmanja pet kilometara, pa ćete tako moći pogledati više utakmica u jednom danu, ako si to možete priuštiti.

No, pitanje stadiona sa sobom je donijelo i vrlo ružnu pozadinu priče.

Velika je sramota što FIFA ili neka druga nadležna institucija nikad nisu proveli istragu o smrti oko šest tisuća ljudi u gradnji stadiona. Guardian je svojedobno to pitanje stavio u fokus, objavljujući opširni tekst o tim pogibijama. Svi stradali bili su strani radnici koji su imali teške uvjete rada te su svima bile oduzete putovnice. Možda poslije Mundijala saznamo nešto više i o tome.









Pred nama je sigurno najneobičnije Svjetsko prvenstvo. Termine znamo, igrat će se od 21. studenog do 18. prosinca, ali bit će to turnir o kojem i dalje puno toga ne znamo. Nadajmo se da će sve proći u najboljem redu i da će nogomet pri kraju godine biti u prvom planu.