NAVIJAČI SE OKOMILI NA RAKETU: Poželili mu najgnjusnije stvari

Ivan Rakitić odradio je cijelu minutažu u pobjedi protiv PSV-a (2:1). Ovime su osvojili skupinu B Lige prvaka, u kojoj su još Inter i Tottenham. Ključni za ovu pobjedu bili su Messi i Pique, a prema navijačima katalonskog kluba, Rakitić je bio potpuno beskoristan.

Nedavno su se španjolski mediji raspisali o “PSG paktu”, odnosno dogovoru između kluba i Rakitića, koji Hrvata spriječava da ode francuskom prvaku, a osigurava mu stalno mjesto u prvoj postavi.

Da stvar bude još gora, Raketa je nedavno “potpalio” svoje protivnike kada je kazao da je “njemačka liga nešto posebno” te da će vidjeti “hoće li se vratiti u nju”. Sve to iskoristili su hejteri na Twitteru i opleli po Hrvatu.

An accurate pass doesn’t mean it’s good. Messi is consistently in the low 80% accuracy and he’s the best passer I’ve seen. https://t.co/cLmJb0s896



“Rakitić je bio sranje”, “Bio je užasan”, “Napit ću se od sreće kad se Rakitić ozbiljnije ozlijedi”, pišu na Twitteru, a jedan navijač otišao je i toliko daleko pa je napisao da je Raketa u prvoj postavi jer Valverdea ucjenjuje njegovim golim fotkama.

Rakitic was terrible. Busi was OK. N its managers responsibility to bring best out of the players. If Busi n Raki are out of form he shud have balls to bench them. Y does he keep playing them in all matches. Even in lesser imp ones. Worst man manager ever

— ALI RIZWAN (@AliRiz24) 29 November 2018