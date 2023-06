Navijači se dive Modriću: ‘Odanost mu je ispred novca’, a priča se i o povijesnoj ponudi

Završena je saga koja je trajala više mjeseci, s čekanjem odgovora na pitanje kada će biti potvrđen ostanak Luke Modrića u dresu Real Madrida, što se očekivalo i dugo najavljivalo. Potvrda je došla danas, tri tjedna nakon što je Real odigrao posljednju utakmicu u sezoni, a u novim izazovima, ići će dalje s 37-godišnjim hrvatskim nogometnim velikanom u svojim redovima.

Za Modrića nije bilo puno dvojbi. Po svim informacijama koje su dolazile, njegova želja bila je jasna, u prvom planu bio mu je ostanak u Realu, a u drugi plan pala je moćna ponuda o kojoj se također puno pisalo.

Modrića su povezivali s mogućim odlaskom u Saudijsku Arabiju, u tamošnji Al Hilal, a ponuda koja se pritom spominjala bila je baš moćna. Navodno se radilo o 200 milijuna eura za trogodišnju suradnju, ali Modrić je tome rekao – ne.

Nakon što je objavljena potvrda da Modrić ostaje u Realu, o čemu smo pisali, moć ponude koja je bila pred Lukom je u svojoj objavi na Twitteru opisao Fabrizio Romano, talijanski novinar i najpoznatiji svjetski pratitelj zbivanja na nogometnom tržištu.

“Po mojim saznanjima, Modriću su Saudijci bili ponudili jednu od najviših plaća u povijesti nogometa. Odlučio je odbiti tu ponudu s puno poštovanja”, piše Romano.

“Za to je postojao samo jedan razlog, želi igrati, boriti se i pobjeđivati za klub svojeg života, Real Madrid”, dodao je poznati talijanski novinar.

Understand Luka Modrić received one of biggest salary proposals ever in football from Saudi. 🇸🇦

He decided to turn down the bid with the utmost respect. ⛔️

There’s only one reason: he wants play, fight and win again at the club of his life Real Madrid. ⚪️✨









Modrić, 2024. 🔒 pic.twitter.com/Gm42BtqBNl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2023