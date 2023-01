NAVIJAČI RIVALA OBJESILI LUTKU MODRIĆEVOG SUIGRAČA: Morbidna poruka uoči velikog derbija šokirala Španjolsku

Veliki derbi španjolskog nogometa igra se u četvrtfinalu Kupa kralja, atmosfera se polako usijava. U blizini kampa Real Madrida osvanula je šokantna poruka navijača Atletico Madrida.

Na nadvožnjaku u madridskom predgrađu osvanuo je veliki transparent s natpisom Madrid mrzi Real, ali i obješena lutka u Realovu dresu s Viniciusovim imenom na poleđini.

Skandaloznu poruku objavili su ultrasi Atletica, Atletico Fronf. Slične poruke su se pojavili u raznim dijelovima grada, ali ih je policija ubrzo uklonila.

Nogometaši Reala senzacionalnim preokretom izbacili su Villarreal, na poluvremenu su gubili 2:0, ali u drugom dijelu sve su preokrenuli s tri pogotka.

Atletico Madrid fans have hung a Viní Jr doll with a poster saying: “Madrid hates Real.” pic.twitter.com/Ju763ryJnZ

