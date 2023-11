Navijači podivljali nakon kraha u borbi za Euro: Tisuće na ulicama, ozlijeđeno više od 60 ljudi

Bugarski nogomet već je 20 godina na jako niskim granama, ali u ovim kvalifikacijama su dotaknuli novo dno. Navijači iz cijele Bugarske došli su tražiti ostavku predsjednika nogometnog saveza Borislava Mihajlova, koji ga je vodio 18 godina.

U tih 18 godina Bugarska nijednom nije otišla na veliko natjecanje, a ligom vlada velika korupcija. Sinoć je Bugarska odigrala 2:2 s Mađarskom koja je osigurala prvo mjesto, a Bugarska je zakovana za dno.

Nakon susreta ozlijeđeno je 60 ljudi, što navijača što policajaca. Policija je pak izvijestila o 33 ozlijeđena u svojim redovima, uključujući “neke s teškim ozljedama”. Uhićena su 33 navijača te se nastavlja potraga za izgrednicima.

Sudionici skupa su bacali petarde, dimne bombe, pivske boce, kamenje i prometne stupove te su zapalili policijsko vozilo. Prema službenim podacima, bilo je oko četiri tisuće prosvjednika koje je policija rastjerala vodenim topovima.

16/11/2023 Bulgaria🇧🇬 Bulgarian hooligans vs 1312.

Football protest in Sofia calls for urgent leadership overhaul in Bulgarian football union pic.twitter.com/IzIHqgwexe

— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 16, 2023