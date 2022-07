ODUŠEVLJENJE ZBOG LIVAJE, ALI TRAŽI SE VIŠE: ‘Bolje je voljeti svoj Hajduk nego sve milijuna eura na svijetu’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Prošlog je ljeta u Splitu, ali i šire počela akcija naziva: Livaja ostani. Navijači Hajduka na različite načine slali poruku da njihov najbolji igrač ostane u klubu. I ostao je.

Ugovor je potpisan do 2025., a jučer je obnovljen i sada će Livaja biti igrač Hajduka do 2027. Velika je ovo vijest za Hajdukovce koji Livaju u bijelom dresu vide do kraja karijere.

‘Za mene jedan od najboljih koji je ikad kročia HNL travnjacima, a taj status će ojačat kad ove sezone digne titulu s Hajdukon. Forza Bijeli, Forza Marko!’ jasna je poruka euforičnih Hajdukovaca nakon ove dobre vijesti.





Usporedbe s najvećima

‘Stariji su pričali o Sliškoviću, Žungulu, Vukasu itd., a mi ćemo o Livaji. SAMO JAKO MARKOOO!’ možda je i najbolji mogući kompliment koji je mogao dobiti.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli HNK Hajduk Split (@hnkhajduk)









Jedan od komentara koji je dobio najviše lajkova je bio jedan od realnijih: ‘Dovoljna bomba je ta što je Hajduk postao klub gdje ostajemo na nekakvom okupu, gradimo moćnu ekipu i nastavljamo u istom ritmu. A pojačanja? Polako. Ne može sve preko noći. Samo vjerujmo u ovu ekipu i ove ljude.’

Uz podršku Livaji i oduševljenje zbog potpisa novog ugovora, neki navijači realno zaključuju kako treba još barem dva tri igrača, kako bi Hajduk ravnopravno kokurirao Dinamu u prvenstvu.

Lijep komentar je i onaj koji se dotaknuo mogućeg transfera. ‘Svaka mu čast. Bolje je voljeti svoj Hajduk nego sve milijuna eura na svijetu.’









Livaja je više puta rekao da mu je jedini cilj s Hajdukom vratiti naslov u Split. Vratio je kup, a ove godine želi i prvenstvo. Za Hajduk je od povratka u klub u siječnju 2021. skupio 57 utakmica i postigao 39 golova.