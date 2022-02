NAVIJAČI LUDI NA SRPSKOG TRENERA: Tamo igra i Hrvat, ‘podivljali’ su zbog rezultata

Reading je 21. momčad Championshipa, drugog razreda engleskog nogometa. Klub je na samo dva boda od zone ispadanja, a momčad se nalazi u velikoj krizi. Nanizali su sedam ligaških poraza u nizu, a u sljedećem kolu idu na Peterborough, direktnog konkurenta za ostanak u ligi.

Klub za koji naszupa i Alen Halilović jučer je poražen od Convertyja s 3:2 i navijačima je već dosta.

Sinoć su za vrijeme utakmice skandirali protiv aktualnog trenera, Srbina, Veljka Paunovića. Bijes se pojačao nakon utakmice kada su uletili u teren i nastavili svoj protest.

Furious Reading fans swarm pitch after Coventry loss to confront manager after SEVENTH straight Championship defeat

Royals supporters looked to confront boss Veljko Paunovic

Reading currently sit in 21st spot in the Championship – two points above the bottom three pic.twitter.com/RvFKcdhpc8

— Lilian Chan (@bestgug) February 12, 2022