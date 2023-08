Navijači Dinama uoči povijesne utakmice: ‘Samo neka igraju srcem za Dinamo, ništa više nije važno’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Nema dileme za navijače Dinama. Dvomeč s AEK-om jedan je od najvažnijih u Dinamovoj povijesti. Razlog tomu je sve što se događalo u zadnjih 10 dana i sve ono što je grčka policija i javnost radila privedenim BBB dovoljno je motivirala navijače Dinama.

Shvatili su to i navijači te je njih 500tinjak dalo podršku igračima na zadnjem treningu uoči leta za Grčku. Trebalo je to igračima da se probude jer onako kako je to izgledalo u utorak nije bilo idealno. Doduše, je, ali samo u prvom poluvremenu. Dinamo je dominirao, bio bolji, sakrio loptu prvaku Grčke, a sve je okrunio Bulat čudesnim golom.

U drugom poluvremenu šok. Izašao je neprepoznatljivi Dinamo. Falilo je snage i energije, a do lopte nisu mogli nikako. Ništa nije prolazilo, a AEK kao da je s “pola gasa” nadigrao Dinamo i na kraju preokrenuo rezultat. Negativni rezultat i pakao koji ih čeka u Grčkoj, ali velika podrška vlastitih navijača ovu utakmicu čini povijesnom.





“Drugo poluvrijeme je baš sramotno. Nismo navijači koji poručuju igračima da skidaju dresove, ali prvi put sam to ikad pomislio. Onaj pad i ravnodušnost je baš razočaravajuća, ali dobro možda je loš dan” govori nam jedan navijač. Drugi se samo nadovezao: “Izuzev Livakovića koji je branio čudesno i dizao energiju te Petkovića koji je pretrpio 100 tisuća faulova svi su u nastavku bili za zaborav.”

Neupitna podrška

Dojam je da se puno više tolerira Bišćan nego što je Čačić: “Pa to je logično. Svi znamo tko je i čiji je Ante Čačić i gledala mu se svaka sitnica kako bi napustio klub. Objektivno on je bio dobar trener, ali s dosta mana. Bišćan je legenda kluba borio se zajedno s navijačima protiv Mamića ima određeni kredit. Iako sve više živaca nam troši, AEK će biti prekretnica.”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli 》B A D B L U E B O Y S《 (@badblueboysultras)







Zapravo, Dinamovi navijači uopće ne sumnjaju. Oni do kraja vjeruju da će Dinamo to preokrenuti i da je drugo poluvrijeme u Ateni samo jako loš dan.

“Samo neka igraju srcem za Dinamo i sve će biti uredu, onda i poraz boli. Zato je ovaj na Maksimiru bio toliko bolan. Dojam je kao da nisu imali srca i ponašali se da vode 5:0, a ne 1:0. ” Drugi sugovornik je drugačijeg pogleda: “Možda i ne bi bilo loše da ispadnemo. Da probamo u Europskoj ligi meni je dojam da tamo možemo do naslova, a trofej je trofej.”









Navijači žele pobjedu zbog navijača koji su zatočeni: “Oni dole trunu u grčkim tamnicama, igrači moraju igrati za njih, kao što su oni uvijek navijali za igrače. Ovo je utakmica povijest, moraju igrati za grb i biti spremni poginuti.”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli GNK Dinamo (@gnkdinamo)

Dinamo će tako u subotu u 20:45 odigrati sve samo ne laganu utakmicu. Čeka ih mržnja od prve do zadnje minute, ali neka im to bude samo još jedan dodatan motiv iako ih i ovako ima previše.