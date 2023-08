Navijači Dinama u masovnoj tučnjavi u Ateni: Izbio kaos večer prije utakmice, ima i ozlijeđenih

Iako je UEFA prošlog tjedna odredila da nema dolaska navijača Dinama na utakmicu protiv AEK-a sutra navečer u Ateni u trećem pretkolu Lige prvaka, iz glavnog grčkog grada došle su informacije o masovnoj tučnjavi u kojoj su sudjelovali navijači zagrebačkih Plavih.

Sve se dogodilo poslijepodne i navečer, a kako javljaju mediji u Grčkoj, sukob je izbio u tamošnjoj četvrti Nea Filadelfia.

Grci javljaju da je skupina navijača radila nered po dolasku u Atenu, a morala je intervenirati i policija kako bi se spriječila dodatna eskalacija nasilja.

Navodno su navijači pokušali ući na AEK-ov stadion i oštetili čeličnog orla na ulazu, simbol kluba.

07.08.2023, Before tomorrow match AEK Athens🇬🇷 – Dinamo Zagreb🇭🇷, ~150 BBB in AEK area, on video AEK hools looking for BBB https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/w5Bic0Mn2t

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 7, 2023