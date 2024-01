Navijači Dinama naklonili se hrvatskom heroju, nisu zaboravili što je dao u borbi sa Srbima

Autor: Ivor Krapac

Na gostovanju Dinama protiv Istre 1961 u Puli, s tribina stadiona Aldo Drosina čuo se glas Dinamovih navijača, a Bad Blue Boysi su u svojoj podršci zagrebačkim Plavima imali i jedan poseban transparent, u znak sjećanja na preminulog hrvatskog brigadnog generala Brunu Zoricu Zulua, koji nas je napustio ranije ovog tjedna.

BBB nisu zaboravili što je Zorica dao Hrvatskoj u Domovinskom ratu. Pamti se kako je u obrani od Srba sudjelovao u akcijama u zadarskom i šibenskom zaleđu, a bio je i na ratištima u Bosni i Hercegovini. Prije umirovljenja iz djelatne vojne službe 1998. godine, bio je u Zbornom području Split postaje pomoćnik načelnika Operativnog centra.

Navijači Dinama su se za vrijeme utakmice u Puli tijekom prvog poluvremena transparentom sjetili preminulog Zorice, u susretu u kojem je momčad zagrebačkih Plavih došla do vodstva golom Maura Perkovića u prvom dijelu. Bilo je to u razdoblju utakmice u kojem se na terenu nije odvijalo ništa posebno zanimljivo, no gosti iz Zagreba su i u takvom odnosu snaga uspjeli zabiti.