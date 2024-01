Navijači Dinama na nogama zbog Oršića: Podignula ih jedna objava, ali onda i ‘hlađenje’

Autor: Ivor Krapac

Dinamo je ostao bez Josipa Brekala, a dok se nastavlja prepucavanje poslije Brekalovog dolaska u Hajduk, sve je jednom objavom bilo začinjeno na profilu zagrebačkih Plavih na Instagramu. Brekalo, rođeni Zagrepčanin koji je igrački odrastao Dinamu, provest će ostatak sezone u dresu Hajduka na posudbi iz Fiorentine, a ne spominjući novog hajdukovca, s Maksimira su sve popratili aludirajući na Mislava Oršića.

Pokazali su kako igrači drže transparent, iza njih su i Dinamovi navijači, a u prvom planu je poruka: “Nema većeg kluba od Dinama”. Riječ je o svojedobnim riječima Mislava Oršića dok su ga pitali o mogućem odlasku u neki klub koji bi bio veći, a u ovoj objavi s transparentom, plavim slovima bila su ispisana slova ‘M’ i ‘O’, Oršićevi inicijali.

To je u komentarima na ovu objavu podignulo navijače Dinama na noge. Mnogi su zazvali Oršićev povratak među zagrebačke Plave, i to iz turskog Trabzonspora čiji je sada član, no brzo je ta iskazana želja navijača Dinama bila i ohlađena s obzirom na to da vraćanje na Maksimir nije na pomolu.

Menadžer odbacio mogućnost

Mogućnost Oršićevog povratka je za Sportklub odbacio njegov zastupnik Branko Hucika, govoreći da od vraćanja 31-godišnjeg Plavog na Maksimir neće biti ništa, barem zasad. Oršić je još uvijek u fazi oporavka nakon teške ozljede koljena na pripremama za sezonu. Otišli su tada i prednji križni ligamenti, nije mogao igrati za momčad koju je u toj fazi sezone vodio Nenad Bjelica, no sada je povratak utakmicama sve bliže.

Oršić je nakon faze rehabilitacije odradio prvi trening s momčadi iz Trabzona, koju sada s klupe vodi turski trener Abdullah Avci. Još se čeka prvi službeni nastup 31-godišnjeg Vatrenog za Trabzonspor, a taj debitantski nastup mogao bi se dogoditi u ožujku, kako je nedavno najavio trener.

Bude li sve u redu, Oršić će hvatati formu i za povratak u hrvatsku reprezentaciju, no tu je problem što je puno toga već izgubio. U Trabzonsporu ga je s terena udaljila ozljeda, a prije toga, po odlasku iz Dinama u Southampton u drugom dijelu prošle sezone nije igrao skoro ništa s obzirom na to da je u engleskom klubu bio daleko u drugom planu.