NAVIJAČI DINAMA I HRVATSKE ODUŠEVLJENI! UEFA napokon donijela odluku koju su svi čekali!

Otkako je Dinamo saznao svoje protivnike u grupnoj fazi Europa lige, navijači s nestrpljenjem očekuju odluku UEFA-e koja je vezana za gostujuće navijače.

Navijači žive za odlaske na teška gostovanja te pružanje podrške svojim miljenicima u najtežim trenucima, a UEFA je napokon donijela odluku na oduševljenje navijača diljem Europe.

UEFA je prelomila i odlučila da se gostujući navijači mogu vratiti na tribine!

Naravno, navijači nisu smjeli ići na gostujuće utakmice zbog pandemije koronavirusa, a s obzirom na to da se sve više navijača cijepi, UEFA je odlučila promijeniti svoju odluku.

📖UEFA Executive Committee has approved amendments to the 5th edition of the UEFA Return to Play Protocol.

👀Ban on away fans attending UEFA competition matches not extended; decision remains subject to requirements imposed by relevant authorities.

Read more: ⬇️

— UEFA (@UEFA) September 6, 2021