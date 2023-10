Navijači Dinama bijesni nakon novog posrtaja, traži se odlazak Jakirovića

Autor: Dnevno GIŠ

Dinamo ove sezone nije niti sjena one momčadi koja je godinama žarila i palila po HNL-u, a i šire, već Modri izgledaju ponekad kao razbijena vojska kojoj nedostaje želje i koncentracije u odsudnim trenutcima.

Normalno je da navijači nakon povijesne pobjede Gorice nad Dinamo iskazuju svoje nezadovoljstvo, a kao glavni krivac označen je trener Sergej Jakirović, koji nije donio pomak na bolje nakon smjene Igora Bišćana i inertna uprava, koja je odradila katastrofalan prijelazni rok.





Izgleda kako problem Dinama nije bio niti Čačić, niti Bišćan, a teško je onda sada sve svaliti na Jakirovića, no on je trener i na kraju je on odgovoran kako igra njegova momčad, ali problem je očito puno dublji.

Veliko razočaranje

Sav svoj bijes i nezadovoljstvo navijači Dinama izrazili su putem društvenih mreža, a kako se može iščitati glavni krivci su uprava i loš odabir igrača u dolaznom roku i trener.

Tako su neki od komentara na društvenim mrežama; “Jakirović, Bišćan ili Čačić… Nema razlike. Ista jalova igra, trčkaranje i šetkanje po terenu”, piše jedan a drugi dodaje. “Ipak ovo nije Bosanska liga , bravo Gorica . Pa ovaj Maloča je doktor za Dinamove stopere.”

“Marin, Emreli, Kulenović, Nevistić, Mihajličenko, Brenauer… Ovo je poražavajuće za sve nas navijače Dinama!”, nabraja akvizicije Dinama jedan od navijača dok drugi dodaje: “Sramite se”, “Sve dolazi na naplatu. Zaradili smo 50 milijuna eura, a uložili dva”, razočaran je u upravu navijač Dinama, dok jedan priziva i povratak Nenada Bjelice: “Bjelica je slobodan.”