NAVIJAČI BARCELONE PRONAŠLI KRIVCA TE GA OBASIPALI UVREDAMA! ‘Messi odlazi zbog tebe!’

Cijeli nogometni svijet ostao je šokiran Messijevim odlaskom iz Barcelone. Čelnici katalonskog kluba i Argentinac nisu se uspjeli dogovoriti oko novog ugovora te bi Messi nakon 21 godine trebao napustiti Barcu.

Lionel Messi u Barcelonu je stigao s 13 godina, a na opće iznenađenje svih, sada ju napušta 21 godinu kasnije. Jedan od najboljih igrača u povijesti nogometa i Barcelona nisu dogovorili novi ugovor zbog ‘ekonomskih i strukturalnih prepreka’, naveli su iz kluba.

Navijači crveno-plavih odmah su iskazali svoje nezadovoljstvo, a neki su čak i plakali ispred Camp Noua.

A neki su se pozabavili i time tko je kriv što Messi odlazi. Krivca su pronašli u francuskom napadaču Antoineu Griezmannu, kojeg su obasipali uvredama dok je dolazio na trening.

Dok je Francuz prilazio Camp Nou navijači su vikali: ‘Ti si kriv što Messi odlazi!’

Messi je za Barcu debitirao 2004. godine, a od tada je skupio 778 nastupa i postigao 672 pogotka u svim natjecanjima. S katalonskim velikanom osvojio je deset naslova prvaka Španjolske, sedam španjolskih kupova i četiri Lige prvaka.

Antoine Griezmann was booed by Barcelona fans while arriving for training, as they shouted:

“Messi left because of you!”

