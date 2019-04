NAVIJAČI BARCELONE ĆE SLAVITI: ‘Sjest ćemo s njime i potpisati ga do kraja karijere, nema nikakve sumnje!’

Naravno da se radi o njemu. Čarobnjak, virtuoz, spiritus movens ne samo Barcelone nego i nogometa kakvog poznajemo. Dojam je da je Lionel Messi u njemu već “sto godina”, a čini se da će još toliko u njemu i ostati. Možemo slobodno reći da mu je tek 31 godina i da će trajati. Ako će mu klupski suigrač i hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić “igrati još deset godina”, a da do ulaska u peto desetljeće života planira igrati i njegov najžešći suparnik Cristiano Ronaldo, Messi neće zaostati za time.

Njegov aktualni ugovor s Barcelonom ističe u ljeto 2021. godine. Dakle, nema žurbe oko potpisivanja novog sporazuma o suradnji. To je ionako samo stvar formalnosti otkako je Argentinac kao mladić iz njegova Rosarija stigao u katalonsku prijestolnicu. Sve se uvijek radilo na riječ, ne treba sumnjati da će tako i ostati.

Formalni tonovi su onakvi kakvi i trebaju biti, što se dade iščitati iz izjave koju je dao predsjednik Barcelone Josep Maria Bertomeu.

“Željeli bismo da ima dugu karijeru kako bismo mogli nastaviti uživati u njegovim igrama. On je pomaknuo granice. Svi mu se dive, plješću mu i suparnički navijači na drugim stadionima. Voljeli bismo produljiti ugovor s njim, to je ideja. Mlad je, to možete vidjeti prema njegovim izvedbama, i ugovorno vezan na još dvije godine. I dalje se unapređuje pa vjerujem da su pred njim još godine igranja pa ćemo u narednim mjesecima sjesti zajedno s njime da dogovorimo da te godine odradi u Barceloni”, rekao je Bertomeu.

Will Lionel Messi ever leave Barcelona? 🤔

Not if Barcelona’s president has anything to say about it 👇 pic.twitter.com/kTcHQ2tVOx

— Goal (@goal) April 5, 2019