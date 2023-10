Navijači AEK-a porukom podignuli Srbiju na noge, pogledajte kako su se brzo povukli

Traje ‘loptanje’ oko još jednog incidenta povezanog s navijačima AEK-a, ovog puta bez Hrvata u priči kao što je bio slučaj prije utakmica protiv Dinama u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Traže se krivci i kazne za poruku “Kosovo je Albanija” postavljenu na tribinama za vrijeme utakmice protiv Ajaxa u Ateni u Europskoj ligi, navodno su odgovorni za transparent snimljeni, a klub je u svojoj reakciji najavio kaznu trajne zabrane dolaska na stadion.

Ova poruka je podignula Srbiju na noge, s brojnim reakcijama u tamošnjim medijima, a stigao je i odgovor AEK-ovih navijača, barem onih koji se ograđuju od poruke “Kosovo je Albanija”.

Ogradili su se pišući o tome da poruka nije njihova, s objavom AEK-ovog navijačkog ogranka Original 21 na čijem se sektoru tribina pojavila poruka.

“Kao Original 21, mi jasno i glasno ističemo da transparent nacionalističkog sadržaja na našem pragu protiv Ajaxa ne izražava pozicije ili stavove Originala 21. Za transparent je odgovorno nekoliko pojedinaca”, piše u poruci navijačke skupine AEK-a.

“Povijesni put našeg kluba i stavovi koje jasno imamo protiv fašizma čine ovu pogrešku još većom, pa tome moramo stati na kraj”, nastavlja se.

“Osuđujemo ovaj transparent, iskreno se ispričavamo AEK-u zbog uznemiravanja koje je transparent izazvao, a i za činjenicu da je transparent bio postavljen na mjestu na kojem smo mi odgovorni, makar ondje bio samo nakratko”, dodaje Original 21, uz isticanje i da u toj navijačkoj skupini osjećaju sram zbog ove poruke te da se to neće ponoviti.

Original 21, the AEK Athens ultras group in whose section the Kosovo banner appeared, have apologised for the actions of ‘a few individuals’ and promised the most drastic action to ensure it does not happen again. pic.twitter.com/9DnHP9184b

— Sam Street (@samstreetwrites) October 7, 2023