Navijači AEK-a izazvali kaos: Nakon poniženja od Boysa odlučili su se iskaliti

Nije prošlo niti mjesec dana od tužnih događaja u Ateni, kada je u neredima prije utakmice AEK-a i Dinama život izgubio navijač grčkog kluba, a navijači AEK-a ponovno su vinovnici novog incidenta.

AEK je preko Dinama izborio grupnu fazu Europa lige, a u drugom kolu u Ateni gostuje Ajax naših Vatrenih Šutala i Sose, gdje je prije utakmice došlo do incidenta između navijača i policije.

Sukob navijača AEK-a i policije dogodio se isto ispred stadiona grčkog kluba, no srećom ovaj put prošlo je bez težih posljedica.

05.10.2023, AEK🇬🇷 planned to give the Ajax🇳🇱 supporters a warm welcome, but the local riot police managed to hold their ground (so far) and prevented this https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/6lCEOOV4UT

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 5, 2023