Navijač Zrinjskog dobio kamenom u glavu, protivnici slavili Palestinu

Teške i neugodne scene obilježile su derbi gradskih rivala Zrinjskog i Veleža u Mostaru. Na terenu je slavio Zrinjski, i to s uvjerljivih 3:0, a napetost na tribinama odrazila se u situaciji u kojoj je jedan navijač Zrinjskog bio ozlijeđen nakon što je pogođen kamenom u glavu.

Detalje je objavio Klix.ba, donoseći da je pogođeni navijač vozilom hitne pomoći bio prebačen u bolnicu.

Snimke iz Mostara pogledajte – ovdje.

Bila je to eskalacija tenzija u susretu gradskih rivala za koje navijaju mostarski Hrvati (Zrinjski) i mostarski Bošnjaci (Velež).

What a setting for the Mostar derby ⛰️

HSK Zrinjski – ‘the Croatian club’ – play socialists Velez Mostar

This is a city split almost exactly in half between Catholic Croats and Muslim Bosniaks

Tensions from the Bosnian War have cooled. Except when it comes to football… 🇭🇷🇧🇦 pic.twitter.com/rWzzvjr8tM

— Alec McQuarrie (@A_McQuarrie) October 18, 2023