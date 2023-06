Navijač se sramotno rugao najvećoj tragediji u povijesti nogometa: Savez ga brutalno kaznio

Engleski nogometni savez (FA) kaznio je navijača Tottenhama koji je se rugao tragediji na Hillsboroughu prilikom gostovanja Spursa u Liverpoolu u travnju ove godine.

25-godišnjak je identificiran, uhićen i optužen za namjerno izazivanje uznemiravanja, uzbune te uznemirenosti, te je priznao krivnju. Od danas mu je na tri godine zabranjen pristup nogometnim utakmicama i blizina stadiona, 12-mjesečna zatvorska kazna, kazna odštete od 200 funti i druge novčane kazne.

“Poduzet ćemo mjere i identificirati one koji počine ovakve incidente iz mržnje u bilo kojem obliku, a to uključuje i neprihvatljivo skandiranje koje izaziva uznemirenost kod drugih” rekli su iz liverpoolske policije.

Zatim su dodali: “Nadam se da ovo šalje jasnu poruku i djeluje kao sredstvo upozorenja za druge te da ćemo sve ovakve slučajeve stvatiti pred sudove kako bi bili procesuirani.”

A Tottenham Hotspur fan has been banned from attending matches for three years and fined after mocking the Hillsborough tragedy during Spurs’ trip to Liverpool in April.

Football tragedy abuse has no place in the game.

➡️ https://t.co/hMp0wyw1uB pic.twitter.com/dQCESr2me0

— Premier League (@premierleague) June 13, 2023