NASTRADALA TROJICA NOGOMETAŠA U EKSPLOZIJI BOMBE: Šokantne scene, strašni neočekivani prizori…

Nevjerojatne scene dolaze iz Brazila. Netko je postavio bombu na autobus brazilske momčadi Bahie te je ozlijedila trojicu njihovih prvotimaca.

Bus je prevozio ekipu na susret šestog kola lige “Copa do Nordeste” u kojem su se trebali sastati sa Sampaio Correa. Bomba je eksplodirala na stražnjem djelu autobusa kada su stigli na stadion. Od trojice ozlijeđenih najgore je prošao vratar Danilo kojem je nastradalo lice, vrat i noga.

Unatoč incidentu u dogovoru sa sudcima momčadi su odigrale susret, a slavila je Bahia s 2:0 i pobjedu posvetila nastradalim suigračima.

O Esporte Clube Bahia informa que uma bomba explodiu dentro do ônibus da equipe na chegada à Fonte Nova e atletas ficaram feridos. O caso mais preocupante é do goleiro Danilo Fernandes, atingido por estilhaços no rosto e já encaminhado a um hospital. Grupo discute se terá jogo. pic.twitter.com/qHpRJtmpnf

— Esporte Clube Bahia (@ECBahia) February 24, 2022