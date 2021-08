NASTAVLJA SE PREPIRKA HRVATSKOG DRUGOLIGAŠA I LEGENDARNOG VATRENOG: ‘Gurao je igrače za svoj menadžerski projekt!’

Autor: F.F

NK Dubrava i nekadašnji reprezentativac Hrvatske Danijel Pranjić nakon samo mjesec dana raskinuli su svoju suradnju. Pranjić je dao ostavku na mjestu trenera hrvatskog drugoligaša.

Plan je bio da se zajedno bore za prvu ligu, no umjesto toga Pranjić je vrlo brzo napustio Dubravu. Oglasio se o tome prije nekoliko dana, a na svojem Facebook profilu Pranjić je napisao:

“Od provog razgovora s upravom kluba naglašavao sam da mi je jedino bitno da sam potpuno samostalan u radu i odlučivanju, što mi je i obečano. Pošten i kvalitetan rad moje su jedino mjerilo u odlučivanju o ekipi i to je od prvog dana bilo jasno svim dečkima koji su se došli izboriti za svoje mjesto. Nikada me nije i nikada me neće zanimati tko se kako zove i preziva, što i koliko ima igrač ili njegov tata. Teren! Mjesto u ekipi zaslužuje se na terenu, ako si najbolji na toj poziciji, igraš. Ako imaš potencijal da napraviš ozbiljne stvari u nogmetu, a trebaš vjeru i podršku trenera, igraš”, dio je samo njegove objave, a sada se oglasila i Dubrava.

Ne slažu se s njim

Ubrzo su odgovorili iz Dubrave, također putem Facebook profila:

“Duboko smo iznenađeni navodima koje je putem društvenih mreža iznio trener Danijel Pranjić povodom odlaska iz našeg kluba. Kao klub imali smo veliku želju da Danijel preuzme našu seniorsku momčad unatoč tome što nema potrebnu licencu za vođenje momčadi, ali je imao našu podršku od prvog dana na putu da mu NK Dubrava Tim Kabel bude prvi veliki trenerski izazov u karijeri. Nažalost po odlasku iz kluba njegove izrečene tvrdnje su potpuno neutemeljene. I naš klub kao i mnogi ima svoj razvojni put pa su tako naši mladi igrači u posljednje dvije sezone odigrali preko 50 drugoligaških utakmica i bili daleko ispred igrača koje je trener Pranjić pokušao razvijati kroz menadžerski projekt. U ovom trenutku mislimo da je projekt kluba puno važniji od bilo kojeg drugog projekta i na tom putu želimo ustrajati. I današnji reprezentativac Josip Juranović kojeg neki treneri također nisu vidjeli u užim kombinacijama bio je projekt kluba koji je svojim radom stigao na mjesto koje mnogi dječaci koji se počinju baviti nogometom sanjaju. Mi smo ponosni na sve igrače koji igraju ili su igrali u našem klubu i nakon određene promocije nastavili karijeru u klubovima većeg ranga kao što su Dragan Juranović (Zrinjski) i Toni Fruk (Gorica). Iznimno nam je žao da se na ovakav način jedan uspješan sportaš, reprezentativac i budući trener obratio javnosti iznoseći navode koji se rješavaju unutar četiri zida čime je nanio veliku štetu našem klubu.”