Nastavlja se nezaustavljivi pad prognanog Vatrenog, ovo je baš bolno što su mu napravili

Autor: GIŠ

Dok su svi mediji pisali o tome kako je zbog snažnog nevremena otkazana pripremna utakmica između zagrebačkog Dinama i Bešiktaša, svi smo nekako previdjeli činjenicu kako među igračima turskog kluba nema najvećeg prošloljetnog pojačanja, Ante Rebića.

Da Rebić je još uvijek član Bešiktaša, iako ga se Turci pokušavaju riješiti već više od pola godine, ali Ante je još uvijek u klubu, koji očito nimalo ne računa na njega pa tako Hrvat nije niti išao na pripreme u Austriju.

Čak štoviše, Bešiktaš je tijekom priprema objavio vijest kako je klub pojačao dugogodišnji talijanski reprezentativac i bivši kapetana Lazija Ciro Immobile, što znači da za našeg Rebića više nema mjesta u turskom velikanu.

Şiddetli yağış ve dolu sebebiyle 18.30’da başlaması gereken Beşiktaş-Dinamo Zagreb maçı gecikmeli başlayacak. (@mustafakorksz)

pic.twitter.com/tymlRsk15f — BJK Habers (@bjkhabers) July 13, 2024









Može ići

Kako se doznaje iz kluba su mu poručili da pronađe novu sredinu jer šanse u velikanu iz Istanbula više neće dobiti te je stavljen na transfer listu s još devetoricom igrača, a ukoliko ne pronađe novi angažman, uopće neće biti prijavljen na listi igrača Bešiktaša za narednu sezonu.

🚨🦅 Beşiktaş have put 9 players up for sale…





This list includes Oxlade-Chamberlain, Daniel Amartey, Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku and Ante Rebić, reports @yagosabuncuoglu! 🤯 pic.twitter.com/RXqxZwRauI — EuroFoot (@eurofootcom) June 28, 2024

No Ante se sigurno neće previše zamarati prijetnjama Bešiktaša, on ima sigurni ugovor s klubom do kraja lipnja 2025. godine, koji mu garantiraju dva i pol milijuna eura, a kako je najveći problem Rebića bio zalaganje na treninzima i utakmicama, ne vjerujemo kako bi ga i odstranjivanje iz momčadi previše uznemirilo.

Rebić je imao svoje zlatne dane dok je bio među Vatrenima, no nakon kritika Dalića nakon Eura koje je igrano 2021. godine, izbornik je Antu udaljio iz reprezentacije i od tada počinje njegov igrački pad, prvo u Milanu i sad u Bešiktašu.