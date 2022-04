NASTAVLJA SE MRTVA UTRKA U ITALIJI: Brozo zabio rijetko viđenu golčinu

Ova sezona postala je vrlo napeta za ljubitelje nogometa, a ponajviše za one koji prate Serie A i Premiership, gdje se dva velikana bore za naslov prvaka Italije i Engleske.

Iako je u tri od pet ligi takozvane “petice” već dosta razvidno zna tko će biti prvak, Liverpool i Manchester city, te Inter i Milan vode bespoštedne bitke za osvajanje naslova.

Tako je jučer prvo na teren izašao Inter koji je pobijedio Speziju u gostima 3:1 i tako zasjeo na prvo mjesto Serie A, da bi Milan nekoliko sati kasnije pobijedio Genovu s 2:0 i vratio se na čelo tablice.

Brozova golčina

Inter je na gostovanju poveo prekrasnim zgoditkom Marcela Brozovića u 31 minuti susreta kada je jednu loptu koju vratio D’Ambrosio zakucao pod prečku s 15 metara. Golčinu Brozovića pogledajte OVDJE.

Uz Brozovića nastupio je i Perišić koji je bio asistent za gol Martineza, te se može reći kako su Hrvati donijeli pobjedu crno plavima, a točku na i stavio je Sanchez pred kraj susreta.

No Milan je poslije izašao na teren protiv Genove koju je dobio 2:0 golovima Leaoa i Messiasa te je povratio dva boda prednosti nad Interom i sad ima 71 bod, Inter je na 69, a Napoli na 66 bodova.

Ante Rebić odigrao je za Milan do 62. minute, dok je Milan Badelj odradio svih 90. minuta za goste iz Genove.

